আয়াতুল্লাহ রামেযানী: একজন মুমিনের জীবন ও মৃত্যু অবশ্যই আহলে বাইত (আ.)-এর পথে অর্থবহ হতে হবে।

আহলে বাইত (আ.)-এর বিশ্ব পরিষদের মহাসচিব আয়াতুল্লাহ রেযা রামেযানী আজ, শুক্রবার ইরানের রাশত প্রদেশে মুহাররম মাসের চতুর্থ দিনের সকালে অনুষ্ঠিত শোকানুষ্ঠানে, এই দোয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন:
«اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد»
হে আল্লাহ, আমাদের জীবনকে মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পরিবারের জীবনের মতো করে দিন এবং আমাদের মৃত্যুকে তাঁদের মৃত্যুর ন্যায় করুন ।
” তিনি এই দোয়াটিকে একটি বিশ্বস্ত জীবনধারা বেছে নেওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা হিসেবে বিবেচনা করেন এবং বলেন: “পবিত্র নবী (সা.) এবং আহলে বাইত (আ.)-এর পথ অনুসরণ করা ছাড়া মানুষের জন্য পূর্ণতা ও সুখ অর্জনের আর কোনো পথ নেই।”
আয়াতুল্লাহ রামেযানী আরও বলেন: "আইনশাস্ত্র, দর্শন এবং রহস্যবাদসহ সকল ইসলামী জ্ঞান, যদি মানুষকে সত্যের দিকে পরিচালিত করতে চায়, তবে তাদের অবশ্যই কুরআন এবং আহলে বাইত (আ.)-এর পথে চলতে হবে। যেমনটি মোল্লা সাদরাও জোর দিয়ে বলেন, যে দর্শন কুরআন এবং আহলে বাইত (আ.)-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা পথপ্রদর্শক হতে পারে না।"
আয়াতুল্লাহ রামেযানী বলেছেন যে, কুরআনে জীবনের ধারণা প্রচলিত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন। তিনি উল্লেখ করেন: আমরা জীবন ও মৃত্যু বলতে যা জানি, তা মানব জীবনের বস্তুগত জীবনের একটি অংশ মাত্র; পক্ষান্তরে, মানুষকে অনন্তকালের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে তার জীবনের সমাপ্তি নয়।
আহলে বাইত (আ.)-এর বিশ্ব পরিষদের মহাসচিব মানুষ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে বলেছেন: “অধিকাংশ পশ্চিমারা মানুষকে কেবল বাহ্যিক ও বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেছে এবং তার অস্তিত্বগত সত্যকে উপেক্ষা করেছে।
” তিনি স্পষ্ট করেছেন: “এমনকি মানবাধিকার সংক্রান্ত দলিলেও মানুষের বস্তুগত অধিকার ও নাগরিকত্বের বিষয়টিই প্রধানত আলোচিত হয়েছে, কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক ও ঐশ্বরিক মর্যাদার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি; অথচ আহলে বাইত (আ.)-এর শিক্ষা মানুষকে ঐশ্বরিক প্রকৃতি ও অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন এক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করে।”
ইমাম হুসাইন (আ.)-এর উত্থানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: "আশুরা দেখিয়েছিল যে, সত্যকে রক্ষা করার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত জীবনের অর্থ নিহিত। যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত হয়, তবে ইমাম হুসাইন (আ.) এবং তাঁর সঙ্গীদের ত্যাগ ও উৎসর্গকে ব্যাখ্যা করা যায় না।"
আয়াতুল্লাহ রামেযানী আরও বলেন: "শহীদদের নেতা (আ.) সত্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য তাঁর প্রিয়তম সঙ্গী ও পরিবারকে উৎসর্গ করেছিলেন, এবং এটি দেখায় যে ঐশ্বরিক মূল্যবোধ মানব জীবন ও সম্পদের ঊর্ধ্বে।"
তাঁর ভাষণের অন্য এক অংশে তিনি আবু যারের মুক্ত দাস ‘জোউন’-এর কাহিনী উল্লেখ করে বলেন: আশুরার দিনে যখন ইমাম হুসাইন (আ.) তাকে ফিরে আসার অনুমতি দেন, তখন জোউন বিশ্বস্ততার সাথে ঘোষণা করে যে, সে দুঃসময়ে আহলে বাইতকে (আ.) পরিত্যাগ করবে না।
আয়াতুল্লাহ রামেযানী আরও বলেন: জোউন ইমামের কাছে নবী (সা.)-এর পরিবারের সঙ্গী হওয়ার আশীর্বাদের মাধ্যমে প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে এবং পরিশেষে সে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পথে শহীদ হয়।
তিনি স্পষ্ট করেছেন: এই ঘটনাটি দেখায় যে আহলে বাইত (আ.)-এর মাযহাব মানুষকে তাদের বর্ণ, জাতি এবং বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে বিচার করে না, বরং ঈমান, জ্ঞান এবং সত্যের প্রতি আনুগত্যকে মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে।
আয়াতুল্লাহ রামেযানী জোর দিয়ে উপসংহার টানেন: আশুরার তীর্থযাত্রা এবং ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মাযহাব হলো মানুষের সত্য ও তার প্রকৃত জীবনকে উপলব্ধি করার একটি মাযহাব, এবং মানুষ কেবল কুরআন ও আহলে বাইত (আ.)-কে অনুসরণ করার মাধ্যমেই তার প্রকৃত মর্যাদা অর্জন করতে পারে।
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