আশুরার দিনের অন্যতম হৃদয়বিদারক শাহাদাতের কাহিনী

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আশুরার দিনে ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.)-এর সন্তান আব্দুল্লাহর শাহাদাত।
بسم الله الرحمن الرحیمالسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ (اَبَداً) ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ.
"আশুরার দিনে ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহর শাহাদাত" ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা, শহীদ ইমাম খামেনেয়ী (রা.)-এর বাণী থেকে আব্দুল্লাহর শাহাদাত:
যখন হুসাইন ইবনে আলী (আ.) তাঁর ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন (অর্থাৎ সেই শেষ মুহূর্তগুলোতে) এবং ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মালিকবিহীন ঘোড়া যুল-জানাহ তাঁবুতে ফিরে এলো, নারী, শিশু ও তাঁবুর সকলে বুঝতে পারল যে হযরত আবা আবদিল্লাহর কিছু একটা হয়েছে; তখন প্রত্যেকেই ক্রন্দন শুরু করল।
আব্দুল্লাহ ছিল এগারো বছরের এক শিশু, যে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কোলে বড় হয়েছিল, আর কারবালার ঘটনাটি ঘটেছিল ইমাম হাসান (আ.)-এর শাহাদাতের দশ বছর পর। অর্থাৎ, এই শিশুটি এক বছর বয়স থেকেই তার চাচার কোলে লালিত-পালিত হয়েছিল এবং তার চাচার কাছে পিতার মতো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।
সম্ভবত এতিম হওয়ার কারণেই ইমাম হুসাইন (আ.) তাকে নিজের সন্তানদের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। এটা স্পষ্ট যে, ময়দানের মাঝখানে মাটিতে তার চাচাকে পড়ে থাকতে দেখে এমন ভালোবাসায় শিশুটি কতটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। বর্ণনা ও লিপিবদ্ধ করা অনুযায়ী, সে আবা আবদিল্লাহর মাথার কাছে ছুটে গিয়েছিল।
যখন আব্দুল্লাহ সেখানে পৌঁছাল, তখন ইবনে জিয়াদের এক নিষ্ঠুর সৈন্য আবা আবদিল্লাহর আহত শরীরে আঘাত হানার জন্য তার তলোয়ার তুলেছিল। আব্দুল্লাহ ঠিক তখনই সেখানে পৌঁছাল যখন সে দেখল তার চাচা মাটিতে পড়ে আছেন এবং অত্যাচারী শাসক তাকে আঘাত করার জন্য তলোয়ার তুলছে। আব্দুল্লাহ এতটাই বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে তার ছোট্ট হাত দুটি অজান্তেই তলোয়ারটি থামিয়ে দিল।
কিন্তু এতেও পশুটা তরবারি নামানো থেকে থামল না। সে তরবারি নামাল, আর শিশুটির হাত কেটে গেল। আব্দুল্লাহ চিৎকার করে উঠল এবং সাহায্যের জন্য চেষ্টা করল, কিন্তু এই রক্তপিপাসু নেকড়েটা সেখানেই থামল না। সে আব্দুল্লাহর পিছু নিল, এগারো বছরের শিশুটিকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে হত্যা করল।
এখানেই ইমাম হুসাইন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি কিছুই করতে পারলেন না। তাঁর চোখের সামনেই তাঁর হৃদয়ের এই প্রিয়জন, তাঁর ভাইয়ের এই অনাথ সন্তান, এই এগারো বছরের শিশুটিকে হত্যা করা হচ্ছিল। এখানেই ইমাম হুসাইন প্রার্থনা করলেন এবং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এই লোকদের অভিশাপ দিলেন ও চিৎকার করে বললেন:
اَللهُمّ أَمسِك عَنهُم قِطَرَ السّماء و َامنَعهُم بَرَكاتِ الأَرضِ اَلّلهُمَّ فَاِن مَتعتَهُم إِلى حين فَفَرّقهُم فَرقا و َاجعَلهُم طَرائِقَ قَدَدا وَ لاتَرضِ الوُلاةَ مِنهُم اَبَدا فَأنّهُم دَعَونا لِيَنصُرونا ثُمَّ عَدّوا عَلينا فَقَتَلوا ثُمَّ ضارَبَ عَدوا عَلَينا"
হে আল্লাহ, এই জাতিকে আপনার দয়ার বৃষ্টি ও পার্থিব আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করুন, আর যদি আপনি তাদের স্বাভাবিক আয়ু দিয়ে থাকেন, তবে তাদের উপর বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ চাপিয়ে দিন এবং তাদের শাসকদেরকে তাদের নিয়ে কখনো সন্তুষ্ট হতে দেবেন না। তারা বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদেরকে আহ্বান করেছিল, কিন্তু তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উঠে দাঁড়াল এবং আমাদের গণহত্যা করল।
ইতিহাস ও শোকগাথার গ্রন্থে বর্ণিত আছে: যখন ইমাম হুসাইন (আ.) আহত অবস্থায় যুদ্ধ করতে পারছিলেন না, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান (আ.) তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। ইমাম (আ.) এই দৃশ্য দেখে তাঁর বোন হযরত যায়নাব (সা.আ.)-কে সম্বোধন করে বললেন:
«إحبسیه یا اٌختی!
বোন জয়নাব আব্দুল্লাহকে ধরে রাখো।
কিন্তু আবদুল্লাহ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল:
«والله لا اُفارقُ عَمِّی؛
আল্লাহর কসম, আমি আমার চাচা হুসাইনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হব না।
কিন্তু আবদুল্লাহ বিন হাসান (আ.) ইমাম হুসাইন (আ.)-এর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সেই মুহূর্তে শত্রুদের একজন ইমাম হুসাইন (আ.)-কে হত্যার জন্য তলোয়ার বের করল। আবদুল্লাহ তাঁর হাত বাড়িয়ে দিল এবং শত্রুর তলোয়ার তাঁর হাত কেটে ফেলল। হারমালাও শিশুটিকে লক্ষ্য করে একটি তীর ছুঁড়ল, ফলে আবদুল্লাহও শহীদ হয়ে যায়।
উৎস: শহীদ ইমাম খামেনেয়ী (রা.) তথ্য কেন্দ্র।
হামিদরেযা রেযায়ী ওর্গানি
পবিত্র কোম নগরী
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