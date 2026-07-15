লক্ষ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত শহীদ নেতার শেষকৃত্য শোভাযাত্রাটি ছিল "আমাদের সময়ের হোসাইন"-এর এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): 'আল-আহাদ' (Al-Ahed) সংবাদ সাইটে প্রকাশিত "লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণে মহাকাব্যিক ঘটনা এবং শহীদ ইমামকে 'সময়ের হোসাইন' হিসেবে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য" শীর্ষক এক নিবন্ধে, মিসরীয় লেখক ও বিশ্লেষক ইহাব শাওকি বিপ্লবের শহীদ নেতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা শোকযাত্রাকে ইসলামি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই আয়োজনটি কেবল কোনো শেষকৃত্য বা বিদায় অনুষ্ঠান ছিল না; বরং এটি ছিল শহীদ ইমামের পথের প্রতি আনুগত্যের নবায়ন, প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রতি অবিচল থাকার ঘোষণা এবং ইরান ও এর বাইরের বিশ্বের উদ্দেশ্যে প্রেরিত একগুচ্ছ কৌশলগত বার্তা।
জানাজা মিছিলে লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশাল উপস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি লিখেছেন: "এই দৃশ্যগুলো আশুরার চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছে এবং তলোয়ারের বিরুদ্ধে রক্তের জয়ের বিশ্বাসকে মূর্ত করে তুলেছে; এগুলো প্রমাণ করেছে যে, উদ্ধত শক্তির মোকাবিলায় ইরানি জাতি সেই ঐতিহাসিক স্লোগানটিই ঘোষণা করছে: 'অপমানের কাছে মাথা নত করা আমাদের ধাতে নেই।'"
মিশরের এই বিশ্লেষক শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের পাঁচটি মূল বার্তা তুলে ধরেন:
প্রথম বার্তা: প্রতিরোধ একটি কৌশলগত চাহিদা;
দ্বিতীয় বার্তাটি হলো: পশ্চিমা প্রচারণামূলক বয়ানের ধস;
তৃতীয় বার্তা: শহীদ নেতা ও ইসলামি বিপ্লবের আন্তঃরাষ্ট্রীয় মর্যাদাকে সুদৃঢ় করা;
চতুর্থ বার্তা: "ফ্রন্টগুলোর ঐক্য" কৌশলের সুদৃঢ়করণ;
পঞ্চম বার্তা: প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করা এবং শত্রুকে নিরুৎসাহিত করা;
পরিশেষে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, হযরত আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর বিশাল জানাজা ও শোকযাত্রা কেবল একজন নেতার প্রতি বিদায় জানানোর আয়োজন ছিল না; বরং এটি ছিল আশুরার চিরস্থায়ী পথের প্রতি পুনরায় অঙ্গীকার, প্রতিরোধ আন্দোলনের (রেজিস্ট্যান্স) প্রতি প্রতিশ্রুতির নবায়ন এবং এই সত্যের ওপর গুরুত্বারোপ যে—ইসলামি প্রজাতন্ত্র এবং ‘অ্যাক্সিস অফ রেজিস্ট্যান্স’ বা প্রতিরোধ অক্ষশক্তি তাদের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত—‘অপমান মেনে নেওয়া আমাদের ধাতে নেই’—এই ঐতিহাসিক স্লোগানের পথ ধরে তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখবে।
Your Comment