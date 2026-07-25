ইরানকে দুর্বল করতে ব্যর্থ যুক্তরাষ্ট্র

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র জেনারেল আবুলফজল শেকারচি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ‘হরমুজ প্রণালীতে এবং ইরানকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে’ তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।
ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। শেকারচি বলেন, ‘পরিস্থিতি আমেরিকার জন্য বিশৃঙ্খল ও অনাকাঙ্ক্ষিত।’
তিনি আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্র একটি ‘নতুন কৌশল’ খুঁজছে এবং যুদ্ধ থেকে ওয়াশিংটনের সরে আসার সম্ভাবনা ‘জায়নবাদীদের অনুমতির ওপর শর্তাধীন’, যা স্পষ্টভাবেই ইসরাইলকে ইঙ্গিত করে বলা।
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