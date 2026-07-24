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শেখ নাইম কাসেম, খলিল আল-হাইয়াকে একটি বার্তায়:

সাইয়েদ হাসান নাসরুল্লাহর কাছে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা রক্ষায় আমরা অবিচল।

২৪ জুলাই ২০২৬ - ২১:১৭
News ID: 1845468
সাইয়েদ হাসান নাসরুল্লাহর কাছে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা রক্ষায় আমরা অবিচল।

আমরা ইসলামি বিপ্লবের দুই ইমামের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে প্রতিরোধের পথ অনুসরণ করি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই বার্তায় শেখ নাঈম কাসেম খলিল আল-হাইয়ার এই নিয়োগকে—যা ফিলিস্তিনি জনগণ, গাজা ও এই অঞ্চলের বিরুদ্ধে জায়নবাদী শাসনব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনজনিত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে—প্রতিরোধ আন্দোলনের অবিচলতা, দৃঢ় সংকল্প এবং আল-কুদস ও ফিলিস্তিনের মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আল-হায়্যার দীর্ঘদিনের কর্মজীবন ও সংগ্রামের পটভূমির কথা উল্লেখ করে তিনি তাঁকে হামাসের শহীদ কমান্ডারদের—যাদের মধ্যে শেখ আহমেদ ইয়াসিন, ইসমাইল হানিয়া ও ইয়াহিয়া সিনওয়ার অন্যতম—পথের অনুসারী হিসেবে অভিহিত করেন; পাশাপাশি তিনি সকল ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীর মধ্যে অব্যাহত সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা এবং ফিলিস্তিনি জনগণের দৃঢ়তার ওপর প্রতিরোধ আন্দোলনের নির্ভরতার ওপর জোর দেন।

তিনি আরও বলেন যে, শহীদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ এবং প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যান্য শহীদদের নির্দেশিত পথের প্রতি হিজবুল্লাহ অবিচল রয়েছে এবং ইমাম খোমেইনী (রহ.) ও ইসলামি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিরোধ সংগ্রামের পথ অব্যাহত রেখেছে।

গাজায় চলমান যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শেখ নাইম কাসেম আরও জোর দিয়ে বলেন যে, ‘আল-আকসা ফ্লাড’ অভিযানের পর তিন বছর পেরিয়ে গেলেও জায়নবাদী শাসনব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের ঘোষিত লক্ষ্যগুলো—যার মধ্যে রয়েছে প্রতিরোধ শক্তিকে ধ্বংস করা এবং তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা—অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, যদিও এই যুদ্ধ ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ব্যাপক প্রাণহানি ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, তবুও তা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রতিরোধ সংগ্রামের সংকল্পকে আরও সুদৃঢ় করেছে; সূরা গাফিরের ৫১ নম্বর আয়াতের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই পথই শেষ পর্যন্ত বিজয় ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যাবে।

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