'তাহরির আল-শাম'-কে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী থেকে বাদ দেওয়া; সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ওয়াশিংটনের দ্বিমুখী নীতি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা) এর রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর একটি অভ্যন্তরীণ আদেশ জারি করে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামকে মার্কিন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে।
পর্যবেক্ষিত আদেশ অনুযায়ী, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী "মার্কো রুবিও" এই মন্ত্রণালয়কে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামকে মার্কিন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
রুবিওর এই সিদ্ধান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট "ডোনাল্ড ট্রাম্প"-এর সরকার কর্তৃক স্বঘোষিত সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট, হায়াত তাহরির আল-শামের নেতা "আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি" এবং ইহুদিবাদী শাসনের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টার সাথে মিলে গেছে।
আল-জোলানির আল-কায়েদায় কাজ করার পূর্ব ইতিহাস রয়েছে এবং তিনি সিরিয়ায় এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর শাখার কমান্ডার ছিলেন।
সন্ত্রাসবাদের সাথে বাছাইকৃত আচরণ কখনোই এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদের মূল উপড়ে ফেলতে দেয়নি
"মুরাদ আনাদি", একজন আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, ইসনা-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সাম্প্রতিক বিবৃতি সম্পর্কে কথা বলেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে দেশটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তাহরির আল-শামের নাম বিদেশি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তালিকা থেকে সরিয়ে দিয়েছে, এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের কয়েক দিন আগে সিরিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পদক্ষেপ সম্পর্কেও বলেছেন: "১১ সেপ্টেম্বরের পর 'বুশ জুনিয়র' ঘোষণা করেছিলেন যে আমেরিকার সবচেয়ে বড় মিশন হলো সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং এমনকি এটিকে যুদ্ধের সমতুল্য বলে অভিহিত করেছিলেন, সে সময় জাতিসংঘের কর্মকর্তারা প্রতিবাদ করেছিলেন যে এই বিষয়টি এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।"
তিনি বলেন যে "ওয়াশিংটন এই দৃষ্টিভঙ্গির কাঠামোর মধ্যে কিছু বৈধ ও অবৈধ গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তালিকায় রেখেছিল", এবং উল্লেখ করেন: "মার্কিন সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করে, তার সাথে সঙ্গতি রেখে মাঝে মাঝে এই তালিকা থেকে কিছু গোষ্ঠীকে বাদ দিয়েছে এবং এমনকি তাদের 'হোয়াইটওয়াশ' করেছে এবং তাদের রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করেছে।"
আনাদি বলেন যে "সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়ে বাছাইকৃত আচরণ কখনোই এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদের মূল উপড়ে ফেলতে দেয়নি", এবং স্পষ্ট করে বলেন: "হিলারি ক্লিনটন, প্রাক্তন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বীকার করেছেন যে মার্কিন সরকার আইএসআইএস গঠনে সরাসরি ভূমিকা পালন করেছিল, তারপর নিজেদের স্বার্থে এই গোষ্ঠীকে দমন ও ধ্বংস করার পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং এমনকি এটা অসম্ভব নয় যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়ে তাদের দ্বিমুখী নীতির অংশ হিসেবে তারা একসময় আইএসআইএসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এটিকে একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করবে।"
এই সাংবাদিক তার বক্তব্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিষয়ের প্রতি দ্বিমুখী আচরণের কথা উল্লেখ করে বলেন: "এই দেশটি ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা করেছে, যা অ-বিস্তার চুক্তি এবং এনপিটি-এর সদস্য, এবং ইসরায়েলের পদক্ষেপকে রক্ষা করেছে, যার পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে এবং এনপিটি-এর সদস্যও নয়, ইরানের উপর হামলায়। অন্যদিকে, মার্কিন সরকার গাজায় ইহুদিবাদী শাসনের গণহত্যাকে সমর্থন করে এবং এই অপরাধগুলির প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখে, কিন্তু যদি এমন কোনো দেশে সামান্যতম ঘটনা ঘটে যা আমেরিকার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তাহলে তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলে।"
সিরিয়ার নতুন শাসকদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'গাজর ও লাঠির' নীতি ব্যবহার করে
এই আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সিরিয়ার সরকারের উপর মার্কিন সরকারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে আরও বলেন: "তারা সিরিয়ার নতুন শাসকদের সাথে 'গাজর ও লাঠির' নীতি ব্যবহার করে। একদিকে, ইসরায়েল নিয়মিত সিরিয়ায় বোমা হামলা চালায়, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে এবং দাবি করে যে এটি সিরিয়াকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করার সুযোগ করে দিয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে সিরিয়ার সরকারকে কোনো শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও সামরিক কাঠামো রাখতে দেয় না। ওয়াশিংটন চায় এই দেশটি সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণে থাকুক এবং কোনো প্রকার প্রতিরোধ বা দৃঢ়তা না থাকুক।"
এই সাংবাদিক আরও বলেন: "মার্কিনরা সিরিয়ার নতুন শাসকদের সাথে তাদের সম্পর্কের ধরণকে একটি মডেল এবং উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে এবং পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিকে বলতে চাইছে যে যে কেউ আমাদের সাথে থাকবে সে এই সুবিধাগুলি পাবে এবং যে আমাদের সাথে থাকবে না তাকে আমরা মোকাবিলা করব।"
