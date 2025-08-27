হামাসকে ধ্বংস করা যাবে না

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর গাজা উপত্যকার সাবেক কমান্ডার এক বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেছেন যে ফিলিস্তিনি ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস আবারও টানেল নির্মাণ শুরু করেছে এবং তাদেরকে ধ্বংস করা যাবে না।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর গাজা উপত্যকার সাবেক কমান্ডার গাদি শামনি রোববার বলেছেন, "সাম্প্রতিক আক্রমণে গাজার উপর ইসরায়েলের আধিপত্য সম্পর্কে কথা বলা ভুল।"
শামনি আরও বলেন যে হামাস আবারও টানেল নির্মাণ শুরু করেছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই আন্দোলন থাকবে,ততক্ষণ পর্যন্ত ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
সাবেক ইহুদিবাদী কর্মকর্তা আরও জোর দিয়ে বলেছেন যে বন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়া এবং হামাসকে ধ্বংস করা এই দুটি লক্ষ্য একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক।
নরওয়ে: গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড অপরাধমূলক
গাজার সংকটময় পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে নরওয়ের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেয়াস ক্রাভিক জোর দিয়ে বলেছেন: এই উপত্যকায় যা ঘটছে তা আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সালের ঘটনাবলী এই অঞ্চলে ইহুদিবাদী সরকারের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতা দিতে পারে না।
ক্রাভিক বলেন যে ইহুদিবাদী দখলদার সরকার গাজায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে যার আন্তর্জাতিক আইনি বৈধতা নেই। তিনি আরো বলেন, এই পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় নরওয়ে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গুয়ের এবং ইসরায়েলি সরকারের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।
সিএনএন: হামাসের টানেলগুলি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর অনুমানের চেয়েও জটিল
আমেরিকান নেটওয়ার্ক সিএনএন একজন ইসরায়েলি সামরিক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে হামাসের নির্মিত টানেল নেটওয়ার্ক কেবল একই ধরণের টানেল দিয়ে তৈরি একটি কাঠামো নয়, বরং ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর প্রত্যাশার চেয়েও জটিল, কারণ এর বৃহৎ কৌশলগত কেন্দ্র এবং ছোট কৌশলগত টানেল রয়েছে যা দ্রুত চলাচল এবং আকস্মিক আক্রমণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
আমেরিকান নেটওয়ার্ক একজন ইসরায়েলি সামরিক কর্মকর্তার বরাত দিয়েও জানিয়েছে যে ইসরায়েলি বাহিনী প্রায় দুই বছরের যুদ্ধে গাজা শহরের গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি।
সিএনএন আমেরিকান সামরিক বিশেষজ্ঞ অ্যালেক্স ব্লিটজাসকেও উদ্ধৃত করে উল্লেখ করেছে যে হামাস কেবল একটি সামরিক বাহিনী নয় তা উল্লেখ করে যোগ করেছে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাথে চলমান সংঘর্ষ সত্ত্বেও এই আন্দোলন যোদ্ধাদেরকে তাদের দলে যোগদানের জন্য আকৃষ্ট করে চলেছে।
ফিলিস্তিনি বিশেষজ্ঞ: গাজায় বোমাবর্ষণ দখলদারদের জন্য বিজয় বয়ে আনে নি
ফিলিস্তিনি সামরিক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ওমর জা'আরা এক বিবৃতিতে বলেছেন যে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন যে সরকারের বিমান বাহিনী, এমনকি তাদের বিশাল শক্তি থাকলেও, যুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পারে না: "গাজায় বোমাবর্ষণ দখলদারদের জন্য বিজয় বয়ে আনেনি।
" আল-আকসা নেটওয়ার্কের সাথে এক সাক্ষাৎকারে এই ফিলিস্তিনি গবেষক আরো বলেছেন: "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন সত্ত্বেও ইসরায়েলি বিমান বাহিনী কেবল বেসামরিক নাগরিকদের ধ্বংস এবং হত্যা করেছে এই অজুহাতে যে প্রতিরোধ তাদের মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে।
কিন্তু এই প্রচারণা কেউ বিশ্বাস করে না বরং দখলদার সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সুনামি সৃষ্টি করেছে।"
পপুলার ফ্রন্ট ফর প্যালেস্টাইন: ইয়েমেনি জাতি অদম্য
এক বিবৃতিতে পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইন, ইয়েমেনের রাজধানী সানার বিরুদ্ধে দখলদার সরকারের সাম্প্রতিক আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়ে জোর দিয়ে বলেছে যে ইয়েমেনিরা অদম্য এবং গাজাকে সমর্থন করে চলেছে।
প্যালেস্টাইনের মুক্তির জন্য পপুলার ফ্রন্ট বিবৃতিতে আরো যোগ করেছে: "আমরা ইয়েমেনের বিরুদ্ধে নৃশংস আগ্রাসনের নিন্দা জানাই এবং এটিকে ইয়েমেনি জনগণকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করার এবং ফিলিস্তিন ও গাজার সমর্থনে তাদের অভিযান বন্ধ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা বলে মনে করি।
" বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে: "আমরা ইয়েমেনের নেতা, বাহিনী এবং জনগণের সাথে আমাদের সংহতি প্রকাশ করি এবং বিশ্বাস করি যে এই সাহসী ও দৃঢ় জাতি কখনও পরাজয় বা আত্মসমর্পণ মেনে নেবে না এবং ফিলিস্তিনের সমর্থনে তাদের লড়াই চালিয়ে যাবে।
Your Comment