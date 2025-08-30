  1. Home
ইসরায়েল পশ্চিম তীর দখল করতে এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে চাইছে।

৩০ আগস্ট ২০২৫ - ১১:৩৩
News ID: 1721792
ইসরায়েলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেনাবাহিনীকে সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে বলেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শুক্রবার রাতে ইসরায়েল রেডিও এবং টেলিভিশন ঘোষণা করেছে যে ইসরায়েল পশ্চিম তীরের কিছু অংশের উপর সার্বভৌমত্ব আরোপ এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মতো বিকল্পগুলি বিবেচনা করছে।

 ইসরায়েল রেডিও এবং টেলিভিশন আরও জানিয়েছে যে তেল আবিব গাজা শহরে একটি অভিযান শুরু করার পরিকল্পনা করছে এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেনাবাহিনীকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার কাজ ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

শুক্রবার ছয়টি ইউরোপীয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা একটি যৌথ বিবৃতি জারি করে গাজা উপত্যকা দখল এবং এর বেসামরিক অবকাঠামো ধ্বংস করার জন্য ইসরায়েলি সরকারের আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, স্লোভেনিয়া এবং স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সতর্ক করে বলেছেন যে ইসরায়েলি সরকারের সামরিক পদক্ষেপের তীব্রতা ইসরায়েলি বন্দীদের মৃত্যু এবং বেসামরিক নাগরিকদের, বিশেষ করে শিশু, মহিলা এবং বয়স্কদের "অসহনীয়" হত্যার দিকে পরিচালিত করবে।

