বিশ্বের সবচেয়ে ঘৃণ্য শাসনব্যবস্থা হচ্ছে ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইমাম রেযা (আ.)-এর শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক শোক অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যের উদ্ধৃতি সর্বোচ্চ নেতার অফিসিয়াল এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে হিব্রু ভাষায় প্রকাশ করা হয়।
সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী (হা.ফা.) বলেন, ‘ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থা, বিশ্বের সবচেয়ে ঘৃণ্য শাসনব্যবস্থা। অন্যান্য দেশগুলোও এ সরকারের প্রতি বিরক্ত। এমনকি অনেক সরকার নিন্দা জানাচ্ছে।’
সেই সঙ্গে একটি ভিডিওও পোস্ট করা হয় যেখানে গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা ও ফিলিস্তিনিদের অনাহারে মৃত্যুর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে দেওয়া ভাষণে সর্বোচ্চ নেতা গাজায় শিশু হত্যাযজ্ঞ ও গণঅনাহারকে ইতিহাসে নজিরবিহীন অত্যচার বলে উল্লেখ করেন।
তিনি বলেন, ‘শুধু কথার নিন্দা যথেষ্ট নয়। পশ্চিমা দেশগুলো যদি সত্যিই কিছু করতে চায়, তবে তাদের অবশ্যই ইহুদীবাদী শাসনব্যবস্থার প্রতি সব ধরনের সমর্থন বন্ধ করতে হবে।’
Your Comment