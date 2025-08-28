  1. Home
শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি বুয়েট শিক্ষক সমিতির

২৯ আগস্ট ২০২৫ - ০১:১৯
News ID: 1721540
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদ এবং এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে বুয়েট শিক্ষক সমিতির মানববন্ধন

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তিন দফা দাবিতে দেশের সব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনে পুলিশের হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কার্যকর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) শিক্ষক সমিতি।

বৃহস্পতিবার বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি মীর তারেক আলী এবং সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ তারিক আরাফাতের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শিক্ষক সমিতির জরুরি সাধারণ সভায় বুয়েটের শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের অযাচিত ও কঠোর বলপ্রয়োগের তীব্র নিন্দা এবং ঘটনার যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে দায়ীদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবিসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন এবং শিক্ষার্থীদের ওপর এ হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কার্যকর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের আবশ্যিক দায়িত্ব।

এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়টি সুরাহার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনারও দাবি জানিয়েছে বুয়েট শিক্ষক সমিতি।

এদিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদ এবং এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করেছে বুয়েট শিক্ষক সমিতি।

উল্লেখ্য, তিন দফা দাবিতে আন্দোলনরত প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের শাহবাগ অবরোধ থেকে যমুনা অভিমুখে যাত্রা ঘিরে গতকাল বুধবার তাঁদের ওপর পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ ও জলকামান ব্যবহার এবং লাঠিপেটার ঘটনা ঘটেছে। এতে অনেক শিক্ষার্থী আহত হন।

