  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা নয়।

৪ নভেম্বর ২০২৫ - ২১:৪১
News ID: 1746674
ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা নয়।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী: যুক্তরাষ্ট্র যদি ইসরায়েলকে সমর্থন করা বন্ধ করে, তবে তাদের সাথে আলোচনার কথা বিবেচনা করবে ইরান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবসকে সামনে রেখে ইরানের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা নয়।
ইরানের সর্বোচ্চ নেতার সঙ্গে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সাক্ষাৎ

উপস্থিতি শ্রোতাদের মধ্যে দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের ১২ দিনের যুদ্ধে শাহাদাৎবরণকারীদের পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা নয়।
ইরানের সর্বোচ্চ নেতার সঙ্গে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সাক্ষাৎ

সর্বোচ্চ নেতা শ্রোতাদের উদ্দ্যেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের ভাষণের একাংশে বলেন, আমেরিকানরা মাঝে মধ্যেই ইরানের সঙ্গে চুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করছে। 'যদি তারা জায়নবাদী শাসনের প্রতি সমর্থন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে, সেখান থেকে তাদের সামরিক ঘাঁটি প্রত্যাহার করে এবং ঐ অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে এটি আলোনার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।'

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা নয়।
সর্বোচ্চ নেতার সঙ্গে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সাক্ষাৎ

১৯৭৯ সালে মার্কিন দূতাবাস দখলের বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমাবেশে সর্বোচ্চ নেতা আরও বলেন, 'যদি দেশ শক্তিশালী হয় এবং শত্রু বুঝতে পারে যে, এই শক্তিশালী জাতির মুখোমুখি হলে লাভ হবে না বরং ক্ষতি হবে, তাহলে দেশ অবশ্যই অনাক্রম্যতা পাবে।

ইরান বছরের পর বছর ধরে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছে, বিশেষ করে ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে পারমাণবিক চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। গত সেপ্টেম্বরে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জার্মানিও একই প্রক্রিয়া শুরু করে।

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা নয়।
ইরানের সর্বোচ্চ নেতার সঙ্গে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সাক্ষাৎ

গতকাল রোববার ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি আল জাজিরাকে বলেছেন, তেহরান ওয়াশিংটনের সঙ্গে 'আলোচনায় প্রবেশ করতে প্রস্তুত'। তবে আলোচনা হবে কেবল পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে; ক্ষেপণাস্ত্র ক্ষমতা নিয়ে কোনো আলোচনা নয়।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha