ফিলিস্তিনের হয়ে ২৪ ঘন্টায় ১৬০ কিলোমিটারেরও বেশি দৌড়েছেন ব্রিটিশ মুসলিম দৌড়বিদ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ৩৪ বছর বয়সী ব্রিটিশ মুসলিম দৌড়বিদ এবং কর্মী নাদিম ওয়ালি গাজার জনগণের জন্য মানবিক সাহায্য সংগ্রহের জন্য ২৪ ঘন্টায় ১০০ মাইল (১৬১ কিলোমিটার) দৌড়ে তার সবচেয়ে কঠিন ক্রীড়া চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি সম্পন্ন করেছেন।
তিনি ব্ল্যাকবার্নের কর্পোরেশন পার্ক থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং ব্ল্যাকবার্ন এবং প্রেস্টনের মধ্যে ১২ মাইল পথ আটবার দৌড়েন।
দৌড়ের কিছু অংশে পরিবার এবং শিশুরা তার সাথে যোগ দেয়, অংশগ্রহণকারীরা প্রচারণার সমর্থনে ফিলিস্তিনি পতাকা ধরে থাকে।
নাদিম ওয়ালি বলেন, এই চ্যালেঞ্জটি তার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কঠিন ছিল, কিন্তু জনগণের সমর্থন এবং নিরীহ ফিলিস্তিনি জনগণের কষ্টের স্মৃতি তাকে উজ্জীবিত করেছে। তিনি এর আগে ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনে লন্ডন থেকে ব্ল্যাকবার্ন পর্যন্ত দৌড়েছিলেন।
নাদিম ওয়ালি এবং তার দল আগামী গ্রীষ্মে নবপ্রতিষ্ঠিত এম.এল.এ. ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সংগৃহীত অনুদান সরাসরি ফিলিস্তিনে বিতরণ করার পরিকল্পনা করছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই কার্যক্রমের লক্ষ্য হল মানুষের মধ্যে শান্তি, ভালোবাসা এবং সহাবস্থান প্রচার করা।
