  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ

তরুণদের কুরআনের সাথে অন্তরঙ্গ এবং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য উপদেশ ।

৪ নভেম্বর ২০২৫ - ০৮:২৩
News ID: 1746328
তরুণদের কুরআনের সাথে অন্তরঙ্গ এবং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য উপদেশ ।

হাজার হাজার ছাত্রের সাথে এক বৈঠকে, ইসলামী বিপ্লবের সর্ব্বোচ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী তরুণদের তাদের জ্ঞান ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করার এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অধ্যয়নের জন্য জ্ঞান বৃত্ত গঠনের পরামর্শ দেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দেশের অব্যাহত সামরিক বিকাশের উপর জোর দিয়ে আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী বলেন: "আল্লাহর অনুগ্রহে, সামরিক ক্ষেত্র দিনরাত এগিয়ে চলেছে এবং ইরানি জাতি দেখিয়ে দেবে যে কোনও শক্তির এই জাতিকে আত্মসমর্পণ করার ক্ষমতা নেই।"

 সর্ব্বোচ নেতা দেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন: "ইরানী জাতির বৈজ্ঞানিক আন্দোলন বন্ধ করা উচিত নয় এবং কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ এবং গবেষকদের এই দিকে আরো গুরুতর পদক্ষেপ নিতে হবে।"

বিপ্লবের নেতা তরুণদের হযরত যাহরা (সা.আ.) এবং হযরত জয়নব (সা.আ.)-এর আদর্শ অনুসরণ করার, মা ফাতেমা ও  তাঁর কন্যা হযরত যয়নাবের হিজাব পালন করার, কুরআনের সাথে পরিচিত হওয়ার এবং হৃদয়ের উপস্থিতিতে প্রার্থনা করার পরামর্শ দেন এবং জোর দিয়ে বলেন: যে যুবক ভেতর থেকে শক্তিশালী এবং ঐশ্বরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল, সে বিশ্বব্যাপী অহংকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এবং ইসলামের শত্রুদের যেমন "আমেরিকার মৃত্যু ও পতন হোক" স্লোগানের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে।

তিনি আল্লাহর সাথে আন্তরিক সংযোগকে দেশের অব্যাহত অগ্রগতিতে অবদান রাখার এবং শত্রুদের মোকাবেলা করার ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বিবেচনা করতেন।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha