আফ্রিকান ইউনিয়ন; সোমালিল্যান্ডের ইসরায়েলি স্বীকৃতি অবিলম্বে প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আফ্রিকান ইউনিয়নের রাজনৈতিক, শান্তি ও নিরাপত্তা পরিষদ একটি বিবৃতি জারি করে ইসরায়েলি শাসন কর্তৃক সোমালিল্যান্ডকে একতরফা স্বীকৃতি দেওয়ার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।
কাউন্সিল এই ধরনের পদক্ষেপকে সোমালিয়ার সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার লঙ্ঘন বলে মনে করে। সোমালিল্যান্ডকে স্বীকৃতি দেওয়ার ১০ দিন পর মঙ্গলবার ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিয়ন সার এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করার সময় এই অনুরোধ জানানো হয়।
এই প্রসঙ্গে, সোমালি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সোমালিল্যান্ড সফরের নিন্দা জানিয়েছে, এটিকে সোমালিয়ার সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছে এবং এটিকে আন্তর্জাতিক আইন এবং দেশের ঐক্য এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমান্তের প্রতি শ্রদ্ধার নীতিগুলিকে ক্ষুণ্ন করে এমন একটি পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেছে।
