ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ হলো ইসলামী উম্মাহর সঙ্গে একটি 'প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতা'।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের মুসলিম আলেম পরিষদ একটি বিবৃতি জারি করে বলেছেন যে, জায়নবাদী শাসনের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত এবং এটিকে "বিশ্বাসঘাতকতা" হিসেবে গণ্য করা হয়।
সংস্থাটি জোর দিয়ে বলেছে যে, জায়নবাদী শাসনের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণই গ্রহণযোগ্য নয়।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, "নবী, নিরপরাধ, শিশু ও নারীদের হত্যাকারীদের" পাশাপাশি পবিত্র স্থানসমূহের দখলদার ও পবিত্রতা লঙ্ঘনকারীদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ প্রত্যাখ্যাত এবং এর কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।
লেবাননের মুসলিম আলেম পরিষদ আরও বলেছে যে, সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়াটি কেবল আরব সমাজে নিরাপত্তামূলক প্রভাবই বৃদ্ধি করে না, বরং এই অঞ্চলের দেশগুলোর অর্থনীতিকেও দুর্বল করে এবং ফিলিস্তিনিদের দাবির প্রতি তাদের সমর্থন জানানোর সক্ষমতা হ্রাস করে।
গাজা, পশ্চিম তীর, লেবানন, সিরিয়া এবং ইয়েমেনে চলমান সংঘাত ও ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করে সংস্থাটি জোর দিয়ে বলেছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের একটি পদ্ধতির প্রস্তাব করা ইসলামী উম্মাহ এবং এই অঞ্চলের দেশগুলোর প্রতি একটি "প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতা"।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে, এই অঞ্চলের সমস্যাগুলোর সমাধান হলো ধর্মীয় মূল্যবোধে ফিরে আসা, অভ্যন্তরীণ সংহতি বজায় রাখা এবং বাহ্যিক হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা সক্ষমতা শক্তিশালী করা।
পরিশেষে, লেবাননের মুসলিম আলেম পরিষদ, জায়নবাদী শাসনের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের উপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত ফতোয়াগুলোর উপর জোর দিয়ে, এই প্রক্রিয়ার উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনি ও গণ-সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছে এবং ‘দখলদারিত্ব থেকে পূর্ণ মুক্তি’ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সকল বৈধ উপায়ে এর মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেছে।
এই বিবৃতিটি এমন এক পরিস্থিতিতে জারি করা হয়েছে যেখানে লেবানন সরকার জায়নবাদী শাসনের সাথে সরাসরি আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এই আলোচনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় পরিচালিত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জায়নবাদী শাসন এই দেশের সরকারের হাত ব্যবহার করে লেবাননের ইসলামী প্রতিরোধকে নিরস্ত্র করার ষড়যন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।
