ইরানের চোরাবালিতে আটকা পড়েছে ট্রাম্প

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নিউ ইয়র্ক টাইমস সংবাদপত্র একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে লিখেছে: ট্রাম্প আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রেসিডেন্ট।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, বিচার ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে মিত্রদের সঙ্গে দেশটির সম্পর্কের যে ব্যাপক ও নজিরবিহীন ক্ষতি করেছে, তার উল্লেখ করে এই মন্তব্য করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অফ হেলথ-এর বাজেট কমিয়ে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বাতিল করেছেন, যার ফলে বহু ক্যান্সার রোগীর অকালমৃত্যু ঘটেছে।
নিউ ইয়র্ক টাইমস সংবাদপত্র আরও লিখেছে: ট্রাম্প এখন এমন এক পরিস্থিতিতে আটকা পড়েছে, যেখানে সেযে পথই বেছে নিক না কেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাড়ানো হোক বা পিছু হটা, তার জন্য বড় মূল্য দিতে হবে। এই সংকট তার জন্য একটি বিপজ্জনক অচলাবস্থায় পরিণত হয়েছে, যেখান থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়।
আমেরিকান সংবাদপত্রটি আরও জানায়: "ট্রাম্প ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল, কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিছুই ঘটেনি এবং ইরানের অবিশ্বাস্য প্রতিরোধের মুখে সমস্ত স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এখন, প্রায় দুই মাস পর, ট্রাম্প এই চোরাবালি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।
Your Comment