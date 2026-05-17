  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আমেরিকার সংবাদ

ট্রাম্পের স্বপ্ন দেখার শেষ নেই

১৮ মে ২০২৬ - ০০:৫৭
News ID: 1815624
ট্রাম্পের স্বপ্ন দেখার শেষ নেই

চীনে যাওয়ার পথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছে, যেখানে ভেনেজুয়েলাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার রাতে তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ‘ট্রুথ’-এ ভেনেজুয়েলার একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছে, যেখানে মার্কিন পতাকা এবং শিরোনাম হিসেবে লেখা রয়েছে "৫১তম অঙ্গরাজ্য"!

ট্রাম্প এর আগে তার ভাষণে দাবি করেছিল, ওয়াশিংটন ভেনেজুয়েলাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে।

ট্রাম্পের এই দাবি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ ঘোষণা করেছে, ভেনেজুয়েলা যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য হওয়ার বিষয়টি "কখনোই" বিবেচনা করেনি।

ট্রাম্প এর আগে কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha