ইরানে পাকিস্তানি মানবিক সহায়তার প্রথম চালানটি পৌঁছেছে।

১৬ মে ২০২৬ - ২২:১৬
News ID: 1815088
পাকিস্তানের জনগণের দ্বারা প্রস্তুতকৃত এবং স্থিতিস্থাপক ইসলামী রাষ্ট্র ইরানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত জরুরি ঔষধ ও অপারেশনের সরঞ্জামসহ ত্রাণ সহায়তার প্রথম চালানটি ইরানে পৌঁছেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে সাহসী ও দৃঢ়চেতা ইরান জাতির জন্য পাঠানো ত্রাণ সহায়তার প্রথম চালানটি দেশটিতে পৌঁছেছে। এই চালানে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং অস্ত্রোপচারের সামগ্রী রয়েছে, যা অভাবী ও ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার লক্ষ্যে একটি মানবিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রস্তুত ও পাঠানো হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, পাকিস্তান শিয়া উলেমা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হুজ্জাত-উল-ইসলাম ওয়াল-মুসলিমীন সৈয়দ সাজিদ আলী নাকাভীর তত্ত্বাবধানে এবং করাচির জাহরা একাডেমি (এস)-এর সহযোগিতায় এই অনুদানগুলো সংগ্রহ করে ইরানে পাঠানো হয়। পাকিস্তানের জনগণ, দাতাগণ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এই উদ্যোগে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইরানের ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি তাদের সংহতি ও সমর্থন প্রকাশ করেছে।

ইরানে প্রবেশের পর কোম সেমিনারির একদল আলেম এই চালানটি গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ত্রাণ সামগ্রীগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে তেহরান রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে, যাতে সেগুলো যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা কেন্দ্র ও অভাবী মানুষের মধ্যে বিতরণ করা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মকর্তারা এই পদক্ষেপকে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য, সহানুভূতি এবং গভীর বন্ধনের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

