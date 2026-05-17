এরদোয়ান: ইসরায়েলের উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং ইরানের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার অবসানের আহ্বান জানিয়েছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে ইসরায়েলের উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।
কাজাখস্তান থেকে দেশে ফেরার পথে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বলেন, তুরস্ক শক্তিশালী আঞ্চলিক সহযোগিতা, গভীরতর প্রতিরক্ষা সক্ষমতা এবং ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিত্রদের সঙ্গে নবায়িত কূটনৈতিক সম্পৃক্ততার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে এবং একই সাথে মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতার আহ্বান জানান।
ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও জায়নবাদী শাসনের আগ্রাসনের কথা উল্লেখ করে এরদোয়ান সাংবাদিকদের বলেন: "প্রথমত, ইসরায়েলি উস্কানিগুলোকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে এবং তারপরেই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।" তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমান আঞ্চলিক সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ইসরায়েলের অবিরাম উস্কানি। তিনি আরও সতর্ক করেন যে, তেল আবিব তার নিজস্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে দিতে চাইছে।
তুরস্কের রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে, তাঁর দেশ বর্তমান অস্থিরতাকে আরও জটিল সংকটে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে, আঞ্চলিক সমস্যাগুলোর সমাধান এই অঞ্চলের দেশগুলোকেই করতে হবে।
এরদোয়ান আরও বলেন যে, এই অঞ্চলে যদি দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা চাওয়া হয়, তবে সবাইকে স্বল্পমেয়াদী হিসাবনিকাশ ত্যাগ করতে হবে। দেশগুলোর উচিত তাদের নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করা, অঞ্চলের বাইরের কোনো পক্ষের স্বার্থ নয়। তিনি আরও বলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক হিসাবনিকাশের অবসান প্রয়োজন।
Your Comment