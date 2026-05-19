ইয়েমেনের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী: লেবাননের প্রতিরোধ অস্ত্র অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে।

১৯ মে ২০২৬ - ০৭:২২
লেবাননের ওপর ইসরায়েলের অব্যাহত হামলার নিন্দা জানিয়ে ইয়েমেনের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন যে, লেবাননের প্রতিরোধ বাহিনী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে শক্তির একটি উৎস এবং এটিকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল ওয়াহিদ আবু রাস লেবাননের ওপর চলমান ইসরায়েলি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন, যে হামলায় হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক নিহত ও আহত হয়েছেন এবং বাড়িঘর ও অবকাঠামোর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে।

হিজবুল্লাহর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান আম্মার আল-মুসাউইকে পাঠানো এক বার্তায় তিনি লেবাননের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর বিষয়ে তাঁর দেশের অবস্থান ব্যক্ত করেছেন।

আবু রাস, "লেবাননের প্রতিরোধের দৃঢ়তা" এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এর মাঠপর্যায়ের সাফল্যের প্রশংসা করে জোর দিয়ে বলেন যে, লেবাননের ফ্রন্ট কেবল একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, বরং এটি একটি অভিন্ন শত্রুর মোকাবিলায় সমগ্র মুসলিম জাতির একটি ফ্রন্ট এবং ফিলিস্তিনকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে এর সরাসরি ভূমিকা রয়েছে। তিনি লেবাননকে ইসরায়েলের মোকাবিলার "ফ্রন্ট লাইন" হিসেবে বর্ণনা করেন।

ইয়েমেনের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন যে, যেসব দেশ তাদের ভূমি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার বৈধ অধিকারের ওপর জোর দিয়েছে, তারা আধিপত্যবাদী পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, লেবাননের প্রতিরোধ বাহিনী ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শক্তির একটি উপাদান এবং একে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টাকে ইসরায়েলি প্রকল্পের সহায়ক হিসেবেই মূল্যায়ন করা হয়।

