শেখ যাকযাকি: ত্যাগের মাধ্যমে আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা অর্থবহ হয়ে ওঠে।

২০ মে ২০২৬ - ১৮:২০
News ID: 1816961
নবী ইব্রাহিম (আ.)-এর ত্যাগের কাহিনীর উল্লেখ করে শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি ‘ধর্মের জন্য ত্যাগ’-কেই ত্যাগের প্রকৃত অর্থ হিসেবে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন যে, আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা অবশ্যই কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি, আন্দোলনের সাথে যুক্ত “শরিফান” যুব সম্মেলনের সমাপনী এবং যুল-হিজ্জাহ মাসের আগমন উপলক্ষে দেওয়া এক ভাষণে জোর দিয়ে বলেন যে, আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা শুধু একটি আন্তরিক অনুভূতিই নয়, বরং এর জন্য “ত্যাগ ও আত্মত্যাগ”ও প্রয়োজন।

তিনি এই মন্তব্যগুলো করেন মঙ্গলবার সন্ধ্যায়, ২ যিল-হিজ্জাহ ১৪৪৭ হিজরিতে, নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় অবস্থিত তার বাসভবনে।

শেখ যাকযাকী আহলে বাইত (আ.)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করে তাঁর বক্তব্য অব্যাহত রাখেন এবং বলেন যে, আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞা অনুসারে তাঁদেরকে মনোনীত করেছেন এবং তাঁদের অনুসরণকে মুক্তির পথ নির্ধারণ করেছেন।

তিনি সতর্ক করে বলেন যে, আহলে বাইত (আ.)-এর মর্যাদার প্রতি ঈর্ষা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। তিনি আরও বলেন: “আল্লাহ যদি কাউকে কোনো মর্যাদা দিয়ে থাকেন, তবে নিজেকে বাঁচানোর জন্য তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া উচিত নয়। ঈর্ষা হলো শয়তানের সুন্নাহ অনুসরণ করা।”

শেখ যাকযাকি, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ইহুদিদের ঈর্ষা (কারণ তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না) এবং নবী আদম (আ.)-এর প্রতি শয়তানের ঈর্ষার কথা উল্লেখ করে, এই ঘটনাগুলোকে ঈর্ষার পরিণতির ঐতিহাসিক উদাহরণ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি এই বলে উপসংহার টানেন যে: “আহলুল বাইত (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসার জন্য কর্মের প্রয়োজন; অর্থাৎ, একজন ব্যক্তি তার জীবন উৎসর্গ করে তাঁদের পথে পা বাড়ায়।”

