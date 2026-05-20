আবারো পিছু হাটল ট্রাম্প,পূণরায় নিজের দায় অন্যদের ঘাড়ে চাপালো

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও তার অযৌক্তিক দাবিগুলো থেকে পিছু হেটে দাবি করেছে, “ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যে সামরিক হামলা আগামীকাল চালানোর পরিকল্পনা ছিল, তা ঐ অঞ্চলের কয়েকজন নেতার অনুরোধে স্থগিত করা হয়েছে।”
ট্রাম্প দাবি করেছে, “কাতারের আমির, সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আমাকে ইরানের বিরুদ্ধে হামলা স্থগিত করার অনুরোধ জানিয়েছে।”
তার দাবি অনুযায়ী, এই অনুরোধের কারণ হলো ইরান ইস্যুতে “গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা” চলমান থাকা।
ট্রাম্প আবারও দাবি করে, সম্ভাব্য যেকোনো চুক্তির লক্ষ্য হলো “ইরান যেন পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না পারে তা নিশ্চিত করা।” আরও দাবি করে, সে মার্কিন যুদ্ধমন্ত্রী পিট হেগসেথ, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের প্রধান এবং মার্কিন বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছে যেন আগামীকালের হামলা না চালানো হয়।
ট্রাম্প আরও বলে, যদি কোনো চুক্তি না হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে যেকোনো মুহূর্তে ইরানের বিরুদ্ধে “বিস্তৃত হামলা” শুরু করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
