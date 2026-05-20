  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

২২৮টি মার্কিন সামরিক স্থাপনায় ইরানের হামলা নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টের বিবরণ

২০ মে ২০২৬ - ১০:০৫
News ID: 1816593
২২৮টি মার্কিন সামরিক স্থাপনায় ইরানের হামলা নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টের বিবরণ

পারস্য উপসাগরে ২২৮টি মার্কিন সামরিক স্থাপনায় ইরানের হামলার বিষয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশের একইসাথে স্যাটেলাইট চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ওয়াশিংটন পোস্ট কর্তৃক প্রকাশিত স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা গেছে, ইরান পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের ১৫টি মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে অন্তত ২২৮টি সামরিক কাঠামো ও সরঞ্জাম ধ্বংস করেছে।

একটি ক্ষেত্রে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি বিমান ঘাঁটিতে বিশাল বিস্ফোরণের গর্ত দেখা গেছে। বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়ে বলেছেন, ক্ষতির পরিমাণ মার্কিন সরকারের ঘোষিত পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি।

ইরানের সাথে যুদ্ধের পর মার্কিন জনগণ জ্বালানির জন্য অতিরিক্ত ৪৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে।

এদিকে, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল লিখেছে: গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আমেরিকানরা পেট্রোল এবং ডিজেলের জন্য মোট প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ডলার বেশি ব্যয় করেছে। এদিকে, আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা সতর্ক করেছে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসা তেল সরবরাহে সৃষ্ট ধাক্কা থেকে বের হতে কয়েক মাস সময় লাগবে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha