আবার যুদ্ধের পথে গেলে আরও অনেক বড় চমক সবাই দেখবে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচি বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর কয়েক মাস পর মার্কিন কংগ্রেস বিলিয়ন ডলার মূল্যের কয়েক ডজন যুদ্ধবিমান ধ্বংস হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছে।
তিনি আরও বলেন- এখন আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, আমাদের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীই বিশ্বের প্রথম বাহিনী যারা অত্যাধুনিক ও বহুল আলোচিত F-35 যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে।
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন، আমরা যে শিক্ষা অর্জন করেছি এবং যে জ্ঞান লাভ করেছি, তার ভিত্তিতে নিশ্চিত থাকুন—যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গেলে আরও অনেক বড় চমক দেখা যাবে।
