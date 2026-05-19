ল্যাভরভ: হরমুজ প্রণালী সংকটের কারণ ইরান নয়

১৯ মে ২০২৬ - ১০:০১
News ID: 1816591
রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজ নয়াদিল্লিতে বলেছেন, হরমুজ প্রণালী সংকটের জন্য ইরান দায়ী নয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ শুক্রবার নয়াদিল্লিতে বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং একটি স্থায়ী সমাধানে পৌঁছাতে হবে।

রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, হরমুজ প্রণালী সংকটের জন্য ইরান মোটেই দায়ী নয়। সের্গেই ল্যাভরভ আরো বলেন, এই মুহূর্তে ইরানের বিষয়ে প্রধান কাজ হলো অবিলম্বে যুদ্ধ শেষ করা এবং একটি স্থায়ী সমাধানে পৌঁছানো।

রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়ে আরও বলেন, নৌপরিবহণের নিরাপত্তা শতভাগ নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন: এর মূল কারণ হলো ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিনা উস্কানিতে আগ্রাসন।

ল্যাভরভের মতে, ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসনের উদ্দেশ্য ছিল "ইরান ও তার প্রতিবেশীদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করা।"

ব্রিকস পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে আসা নয়াদিল্লি সফরকালে সের্গেই ল্যাভরভ বলেন, ইরান ও তার আরব বন্ধুদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে ভারত।

