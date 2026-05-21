হরমুজে জাহাজ চলাচলে নতুন শর্ত আরোপ করেছে ইরান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দেশটির নতুন ঘোষিত নীতিমালা অনুযায়ী, ইরান-নিয়ন্ত্রিত জলসীমা ব্যবহার করতে হলে এখন থেকে জাহাজগুলোকে আগাম অনুমতি ও বিশেষ লাইসেন্স নিতে হবে।
আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় তেহরান জানায়, প্রণালির নির্দিষ্ট এলাকায় চলাচলের ক্ষেত্রে নবগঠিত ইরানি নৌ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাধ্যতামূলক সমন্বয় করতে হবে। একই সঙ্গে নতুন নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলের একটি মানচিত্রও প্রকাশ করেছে দেশটি।
ঘোষণা অনুযায়ী, ইরানের কেশম দ্বীপ থেকে শুরু করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের উম্ম আল-কুয়াইন পর্যন্ত এবং জাবাল মুবারক থেকে ফুজাইরাহর দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত জলসীমা এই নতুন নজরদারি জোনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই রুটে চলাচলকারী জাহাজগুলোকে ইরানি লাইসেন্সিং ও সমন্বয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।
তেহরানের দাবি, পারস্য উপসাগরের এ সমুদ্রসীমায় সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার করা এবং নৌ-চলাচলের শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থেই এ কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
