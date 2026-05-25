জিনাত ইব্রাহিম: নাইজেরিয়ায় মুসলিম নারী ও ইসলামী আন্দোলনের ভূমিকার বিবর্তনে একজন প্রভাবশালী আদর্শ।

২৫ মে ২০২৬ - ২২:৫০
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ‘আফ্রিকায় ইসলামের সূর্য’ শীর্ষক বৈঠকে নাইজেরিয়ার ইসলামী আন্দোলন বিষয়ে শেখ জাকজাকির স্ত্রী রচিত ‘কারাগারের আলো’ বইটি পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বইটির লেখক মাসুমেহ রামহরমোজ, নাইজেরিয়া বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শাহু আব্দুল সালাম এবং সঞ্চালক ফাতিমা মালেকি।

এই সভার শুরুতে মাসুমাহ রামহরামজি একটি বিশদ বক্তব্যে একজন নাইজেরীয় শেখের স্ত্রী ও সমাজকর্মী জিনাত ইব্রাহিমের জীবন, সংগ্রাম এবং বিশিষ্ট ভূমিকা তুলে ধরেন এবং বলেন: জিনাত ইব্রাহিম ইসলামী সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাগুলো সংশোধনে একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করেছেন এবং নাইজেরীয় ইসলামী আন্দোলনগুলোতে নারীর ভূমিকার বিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন।

রামহরামজি উল্লেখ করেছেন যে, অনেক ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সমাজে নারীদের পুরুষের উপর নির্ভরশীল এবং তাদের পিতা বা ভাইদের মালিকানাধীন হিসেবে দেখা হতো। তিনি আরও বলেন: "জিনাত ইব্রাহিম সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই সীমাবদ্ধ কাঠামো ভেঙে দেন এবং এমন মুসলিম নারীদের জন্য এক আদর্শ হয়ে ওঠেন, যারা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সক্রিয় ও প্রভাবশালী হতে পারেন।"

লেখক জিনাত ইব্রাহিমের আন্দোলনের উপর ইরানের ইসলামী বিপ্লব এবং ইমাম খোমেনির দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবের কথাও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: "ইসলামী বিপ্লবের বিজয় নাইজেরীয় নারীদের আত্মবিশ্বাস ও সাহসের সাথে সংগ্রামের সম্মুখ সারিতে সক্রিয় হতে অনুপ্রাণিত করেছিল; জিনাত ইব্রাহিমের মতো নারীরা দেখিয়েছেন যে নারীরাও সংগ্রামের অগ্রভাগে থাকতে পারে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় ও কার্যকর।"

তিনি জোর দিয়ে বলেন: "জিনাত ইব্রাহিম একজন বিপ্লবী মুসলিম নারীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যিনি বিশ্বজুড়ে নারীদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।"

