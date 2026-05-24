তিউনিসিয়ায় জায়নবাদ-বিরোধী বিক্ষোভ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গত রাতে তিউনিসিয়ার রাজধানীতে নাগরিকরা গাজার ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে এবং জায়নবাদী শাসনের দ্বারা অঞ্চলটির উপর অব্যাহত কঠোর অবরোধের প্রতিবাদে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে রাস্তায় নেমে আসে।
গাজা উপত্যকায় জায়নবাদী শাসনের নীতি এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলটিতে জায়নবাদী শাসনের অবরোধ তীব্র করার বিরুদ্ধে এই তিউনিসীয় সমাবেশটি ‘হেলপার্স অফ প্যালেস্টাইন’ নামক বেসরকারি আন্দোলনের আমন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশের স্লোগান ছিল "একসাথে গাজার অবরোধ ভাঙব," এবং প্যালেস্টাইন সাপোর্টার্স মুভমেন্টের প্রধান মুরাদ আল-ইয়াকুবির মতে, এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল গাজা উপত্যকার অবরোধ তুলে নেওয়ার দাবি জানানো। তিনি আরও বলেন যে, তিউনিসিয়ার আন্দোলনকারীরা ৭ অক্টোবর থেকে নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে গাজা এবং ফিলিস্তিন ইস্যুতে সংহতি জানিয়ে আসছে।
যুদ্ধবিরতি চুক্তি সত্ত্বেও গাজার অবরোধ অব্যাহত রাখার নিন্দা জানিয়ে আল-ইয়াকুবি বলেন যে, জায়নবাদী সরকার অবরোধ আরও তীব্র করার, হাজার হাজার আহত ও অসুস্থ মানুষকে চিকিৎসার জন্য যেতে বাধা দেওয়ার এবং গাজার তীর্থযাত্রীদের হজ পালন থেকে বঞ্চিত করার নীতি অব্যাহত রেখেছে।
তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, হাজার হাজার গাজাবাসীকে হজ থেকে বঞ্চিত করা এবং রোগীদের চিকিৎসা পেতে বাধা দেওয়া দখলদার শাসকগোষ্ঠীর জঘন্য অপরাধগুলোর মধ্যে অন্যতম।
২০০৭ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে জায়নবাদী শাসকগোষ্ঠী গাজা উপত্যকাকে কঠোর অবরোধের মধ্যে রেখেছে এবং যুদ্ধের পর, এই অঞ্চলের মোট প্রায় ২৪ লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ ফিলিস্তিনি তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় গৃহহীন হয়ে পড়েছেন।
আল-ইয়াকুবি গাজার অবরোধ ভাঙতে যাত্রা করা ‘গ্লোবাল ফ্লিট অফ রেজিস্ট্যান্স’-এর ওপর জায়নবাদী শাসকগোষ্ঠীর হামলারও নিন্দা করে বলেন যে, এই উদ্যোগটি দখলদার শাসকগোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দুর্বলতা প্রকাশ করেছে।
