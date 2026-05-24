ইরান আলোচনার টেবিলেও শত্রুর সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিবে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): খোররামশাহর মুক্তি দিবস এবং জাতীয় প্রতিরোধ, আত্মত্যাগ ও বিজয় দিবস উপলক্ষে সিপাহ প্রধানের এই বার্তায় উপলক্ষে বলা হয়েছে:
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
৩রা খোরদদ (নওরোজ ক্যালেন্ডারে আজ রোববারের তারিখ) জাতীয় প্রতিরোধ, আত্মত্যাগ ও বিজয় দিবস—৫৭৮ দিন দখলে থাকার পর খোররামশাহর মুক্তির অবিস্মরণীয় মহাকাব্যের স্মারক।
এই দিনে এই ভূখণ্ডের সাহসী সন্তানরা ‘আমরা পারি’ স্লোগানে সজ্জিত হয়ে খোররামশাহরকে সাদ্দাম বাহিনীর দখল থেকে মুক্ত করে এবং ইমাম খোমেনি (রহ.)-এর ঐতিহাসিক বক্তব্য ‘খোররামশাহরকে আল্লাহ মুক্ত করেছেন’ বাস্তব রূপ পায়। এতে ঐশী ইচ্ছা, জাতীয় ঐক্য এবং বৈশ্বিক ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জাতীয় শক্তি এক বিস্ময়কর ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।
আজও ৪৪ বছর পর সেই ঐতিহাসিক বিজয়ের পর, ইরানি জাতি—যা তৃতীয় আরোপিত যুদ্ধে (যা ইসরায়েলি-আমেরিকান শত্রুর সন্ত্রাসী আক্রমণ এবং এক মহান নেতার শাহাদাতের মাধ্যমে শুরু হয়েছে)—আবারও বিজয়ী হয়ে উঠেছে। শত্রু ৪০ দিনের তীব্র প্রতিরোধ ও পাল্টা জবাবের পর যুদ্ধবিরতির অনুরোধ করতে বাধ্য হয়েছে এবং এখন তারা শহীদ নেতার রক্তের প্রতিশোধে ইরানিদের উত্তাল অবস্থার সাক্ষী।
সিপাহ প্রধান, ইমাম খোমেনি (রহ.), শহীদ ইমাম আয়াতুল্লাহ খামেনি (রহ.) এবং পবিত্র প্রতিরক্ষা ও ইরানের মর্যাদার শহীদদের স্মরণ করে এবং সর্বোচ্চ নেতা ও জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নিম্নোক্ত কৌশলগত বিষয়গুলো ঘোষণা করেন:
১. তৃতীয় আরোপিত যুদ্ধ ছিল একটি সম্মিলিত (হাইব্রিড) যুদ্ধ, কিন্তু জনগণের অংশগ্রহণে সিপাহ ও সশস্ত্র বাহিনীর কঠোর ও বিধ্বংসী জবাব শত্রুর লক্ষ্য ব্যর্থ করেছে।
২. খোররামশাহরের শিক্ষা হলো অভ্যন্তরীণ শক্তির ওপর নির্ভরতা ও সক্রিয় প্রতিরোধ। ইরানের পারমাণবিক, ক্ষেপণাস্ত্র ও প্রতিরক্ষা অগ্রগতি শত্রুদের নতুনভাবে হিসাব করতে বাধ্য করেছে।
৩. দেশের সবচেয়ে বড় কৌশলগত সম্পদ হলো জনগণের দৃঢ় উপস্থিতি, যা শত্রুর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বাধা।
৪. দেশের সশস্ত্র বাহিনী সর্বোচ্চ প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ ক্ষমতায় রয়েছে—স্থল, আকাশ, নৌ, মহাকাশ ও সাইবার সব ক্ষেত্রেই। যে কোনো আগ্রাসনের জবাব হবে ধ্বংসাত্মক ও আঞ্চলিকভাবে বিস্তৃত।
৫. খোররামশাহরের বিজয় ভবিষ্যতের বিজয়ের একটি স্থায়ী আদর্শ এবং আল-কুদস মুক্তি ও বিশ্ব ইসলামী প্রতিরোধের মাধ্যমে ইসরায়েলি শাসনের পতনের প্রতীক।
শেষে, ইসলামী বিপ্লবের আদর্শ ও শহীদদের সঙ্গে পুনরায় অঙ্গীকার করে বলা হয়, ‘নিঃসন্দেহে মহান ও সচেতন ইরানি জাতি আলোচনার পরিবেশেও শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবে।’ যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ় রাখবেন।’
