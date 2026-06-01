লেবাননের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আবদুল আতি লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাওয়াফ সালামের সাথে ফোনে কথা বলেছেন এবং দেশটির পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন।
ফোন আলাপকালে মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লেবাননের সমস্ত ভূমি থেকে জায়নবাদী শাসনের সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি তাঁর দেশের সমর্থনের অবস্থানের ওপর জোর দেন এবং বলেন যে, লেবাননের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার ওপর এই আক্রমণ আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১৭০১ নম্বর প্রস্তাবের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
মিশর লেবাননের প্রতি পূর্ণ সংহতি ঘোষণা করেছে
মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক মুখপাত্র তামিম খালাফ বলেছেন যে, আবদেল আতিও বর্তমান সংবেদনশীল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ লেবাননের প্রতি মিশরের পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেছেন।
লেবানন সরকারের হাতে অস্ত্রের একচেটিয়া আধিপত্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে
আবদেল আতি সমগ্র লেবাননের জাতীয় ভূখণ্ডে আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব বিস্তারের দায়িত্ব পালনে লেবানন সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোকে, বিশেষ করে দেশটির সেনাবাহিনীকে, সমর্থন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি লেবাননের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, সরকারের পছন্দকে সমর্থন করা এবং লেবাননের জনগণের সক্ষমতা রক্ষার প্রধান স্তম্ভ হিসেবে লেবানন সরকারের হাতে অস্ত্রের একচেটিয়া অধিকার বাস্তবায়নকে অপরিহার্য বলে অভিহিত করেছেন।
উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে দক্ষিণ লেবাননের বিভিন্ন এলাকায় ইসরায়েলি সরকারের বিমান ও কামান হামলা বেড়েছে এবং এর জবাবে হিজবুল্লাহ শত্রুপক্ষের অবস্থান ও বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েক ডজন অভিযানের ঘোষণা দিয়েছে।
লেবাননের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি সরকারের আগ্রাসন অব্যাহত রয়েছে, যদিও ওয়াশিংটন উভয় পক্ষের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্থাপনের দাবি করছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি সরকার লেবাননের সরকারকে দিয়ে দেশটির ইসলামি প্রতিরোধকে নিরস্ত্র করার এবং তেল আবিবের সঙ্গে একটি নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বৈরুতকে চাপ দেওয়ার ষড়যন্ত্রকে এগিয়ে নিতে চাইছে।
