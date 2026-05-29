আমাদের সামনে হয় দুটি পথ আছে; আত্মসমর্পণ, নয়তো যুদ্ধ/আমরা কোনো মূল্যেই শত্রুর কাছে মাথা নত করব না।

২৯ মে ২০২৬ - ২১:৩৩
লেবাননের সংসদে ‘প্রতিরোধের প্রতি আনুগত্য’ গোষ্ঠীর সদস্য হাসান ফাযলুল্লাহ প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মহাকাব্যিক কীর্তির কথা উল্লেখ করে জোর দিয়ে বলেন যে, প্রতিরোধ কোনো নিয়মিত সেনাবাহিনী নয় যা প্রতিরক্ষামূলক ব্যূহ তৈরি করে, বরং এর কাজ হলো শত্রুকে তার উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে বাধা দেওয়া এবং শাহাদাত বরণের লক্ষ্যে পরিচালিত অভিযানের মাধ্যমে সেই উপস্থিতি ক্ষুণ্ণ করা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফাযলুল্লাহ বলেন: "রণক্ষেত্রে মহান বীরত্বের কীর্তি সংঘটিত হয়েছে এবং যোদ্ধারা বীরত্বগাথা রচনা করেছেন, কিন্তু প্রতিরোধ কোনো সাধারণ সেনাবাহিনী নয়, যা সবচেয়ে উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত এবং অঞ্চলের প্রধান শক্তি হিসেবে নিজেদের উপস্থাপনকারী একটি সেনাবাহিনীকে কয়েকটি গ্রামে প্রবেশ করে সেগুলো দখল করা বা ভৌগোলিক আধিপত্য বিস্তার করা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যূহ তৈরি করে।

 তিনি আরও বলেন: প্রতিরোধের কাজ হলো শত্রুকে তার উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে বাধা দেওয়া এবং শাহাদাতের চেতনা ও উচ্চ দক্ষতার সাথে পরিচালিত।

অভিযানের মাধ্যমে তা ক্ষুণ্ণ করা, যা দখলদারের ক্ষতিসাধন করে।"ফাদলাল্লাহ বলেন, "শত্রু যদি দক্ষিণের গ্রামগুলোতে প্রবেশও করে, তবুও তাদের শক্তি সংহত হওয়া ঠেকাতে প্রতিরোধ বাহিনী তাদের অভিযান অব্যাহত রাখবে, যেমনটা তারা আগেও করেছিল—বৈরুত দখলের সময় থেকে শুরু করে ২০০০ সালে তাদের পিছু হটানো পর্যন্ত।

তিনি আরও বলেন, এই সংঘর্ষে আমাদের জনগণ জীবন ও বস্তুগত সম্পদের দিক থেকে এক বিরাট মূল্য দিচ্ছে, এবং এটাই সেই মূল্য যা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লেবাননের সাংসদ আরও বলেন যে, আমরা যুদ্ধবাজ নই, বরং আমরা একটি সম্মানজনক জীবন চাই এবং অপমানজনক জীবন ও আত্মসমর্পণের বিরোধিতা করি। তিনি বলেন: আমাদের দেশের সামনে হয় আত্মসমর্পণ, নয়তো যুদ্ধ। তাই যে কোনো মূল্যেই হোক, আমরা এই শত্রুর কাছে মাথা নত করব না এবং আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার প্রয়োগ করে যাব।

ফাযলুল্লাহ স্পষ্ট করে বলেন: ইরান লেবাননের বিরুদ্ধে আগ্রাসন বন্ধ করার ব্যাপারে জোর দিচ্ছে এবং লেবাননকে অন্তর্ভুক্ত না করে এমন কোনো চুক্তি গ্রহণ করবে না। এই কারণেই, ইরান-মার্কিন চুক্তি স্বাক্ষরের আগে শত্রু তার হামলা আরও তীব্র করার চেষ্টা করছে।

