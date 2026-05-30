যুদ্ধবিরতির মধ্যে লেবাননের ৫৫ শিশুকে হত্যা করেছে ইসরায়েল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননজুড়ে ইসরায়েলের হামলা বাড়ানোর মধ্যেই এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে; যদিও সেখানে একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর রয়েছে।
বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণ লেবাননের শহর ও গ্রামগুলোতে ব্যাপক ইসরায়েলি হামলা চালানো হয়। এরপর ইসরায়েল কিছু এলাকা “যুদ্ধক্ষেত্র” হিসেবে ঘোষণা করে।
বৃহস্পতিবার বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপশহরের একটি ভবনে ইসরায়েলি হামলা আঘাত হানে।
ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, গত ৭ দিনে মোট ৭৭ জন শিশু নিহত বা আহত হয়েছে। এছাড়া যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৫৫ জন শিশু নিহত এবং ২১২ জন আহত হয়েছে।
ইউনিসেফের মুখপাত্র রিকার্ডো পিরেস এই পরিস্থিতিকে “চরম ভয়াবহ” বলে বর্ণনা করেছেন।
এই প্রতিবেদনটি চলমান সংঘাতের মানবিক পরিস্থিতির একটি চিত্র তুলে ধরে, যেখানে যুদ্ধবিরতি থাকা সত্ত্বেও সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।
