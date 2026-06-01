আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জায়নবাদী সরকার দীর্ঘদিন ধরে হিজবুল্লাহর যুদ্ধক্ষমতা ধ্বংস করার কথা বলে আসছে, কিন্তু দক্ষিণ লেবাননে সাম্প্রতিক লড়াইয়ের বাস্তব চিত্র এক ভিন্ন চিত্র তুলে ধরছে।
নিম্নে, আমরা উত্তর রণাঙ্গনে হিজবুল্লাহর সাথে চলমান যুদ্ধে সরকারের সেনাবাহিনীর বিজয়ের প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যকার গভীর ফারাকটি খতিয়ে দেখব।
সামরিক কমান্ডারদের এই দাবির বিপরীতে যে হিজবুল্লাহর যুদ্ধক্ষমতার একটি বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে, বাস্তব পরিস্থিতি একটি “সচেতনতার ঘাটতি”-র দিকেই ইঙ্গিত করছে। সঠিক তথ্য থাকা সত্ত্বেও, শাসকগোষ্ঠীর সেনাবাহিনী তাদের কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে অক্ষমতা ঢাকার জন্য জনগণের সামনে পূর্ণ বিজয়ের একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল।
উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দারা, বিশেষ করে ‘আল-মুতাল্লা’ শহরের বাসিন্দারা, জায়নবাদী শাসনের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করছেন। এই এলাকার পরিষদ প্রধান প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, শত্রুর শক্তি অকার্যকর হয়ে যাওয়ার বিষয়ে বড় বড় কথার ফুলঝুরি কেবল বসতি স্থাপনকারীদের বিভ্রান্ত করার জন্যই বলা হয়েছে, এবং উত্তরের রাস্তায় বাস্তবতা হলো হতাশা ও প্রতারিত হওয়ার অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়।
যদিও ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তাদের প্রতিপক্ষের ৮০ শতাংশ ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা ধ্বংস করার দাবি করেছে, কিন্তু অব্যাহত দৈনিক হামলা এই পরিসংখ্যানকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে হিজবুল্লাহ বাহিনীর কাছে এখনও ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০-এরও বেশি ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে।
মাঠপর্যায়ের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, হিজবুল্লাহর শীর্ষ নেতাদের হত্যাকাণ্ড এই আন্দোলনকে অচল করে দিতে পারেনি। একটি ‘বিকেন্দ্রীভূত’ কাঠামো এবং মধ্যম-স্তরের কমান্ডারদের ওপর নির্ভর করে এই বাহিনীগুলো দ্রুত নেতৃত্বের শূন্যস্থান পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এই নমনীয় কাঠামোর কারণে জায়নবাদী সরকারের সেনাবাহিনীর পক্ষে তাদের অভিযানিক সক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর করে দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে।
জায়নবাদী বিশ্লেষকরা মনে করেন যে, হিজবুল্লাহ উত্তরে তার কৌশল 'ব্যাপক আক্রমণ' থেকে পরিবর্তন করে একটি পরিকল্পিত 'ক্ষয়িষ্ণু' অভিযানে নেমেছে। ছোট ছোট স্বাধীন দলের আকারে অভিজাত বাহিনীর উপস্থিতি বসতি স্থাপনকারীদের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার জন্য জায়নবাদী সরকারের আকাশ ও স্থল প্রতিরক্ষা অভিযানকে ব্যাহত করেছে।
এই সবকিছুই দেখায় যে, বাস্তব পরিস্থিতির মুখে দখলদারদের সরকারি প্রচারণা ব্যর্থ হয়েছে। একটি সৎ বিবরণ তুলে ধরতে ব্যর্থতা বসতি স্থাপনকারী এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আস্থার সংকটকে আরও গভীর করেছে, যা প্রমাণ করে যে সেই চূড়ান্ত বিজয় ছিল সামরিক বাস্তবতা থেকে বহু দূরে অবস্থিত একটি রাজনৈতিক স্লোগান মাত্র।
Your Comment