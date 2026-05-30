জাকার্তার রাস্তাগুলো মিনাবের শহীদদের কাহিনির বর্ণনা দিচ্ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইন্দোনেশিয়ায় ইরানের সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগ, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, হোরমোজগান প্রদেশের শহীদ শিক্ষার্থীদের কাহিনি নিয়ে একটি চলমান কন্টেইনারের মাধ্যমে গল্পকার 'শাহরে ফারং'-এর স্মৃতিচারণকে জাকার্তার রাস্তায় পৌঁছে দিয়েছে।
সবচেয়ে জনবহুল ইসলামী দেশটির বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণকারী এই সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায়, কন্টেইনারবাহী যানটিতে শাজারে তায়্যেবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমেরিকার বহু-পর্যায়ের আগ্রাসনের সময় ইরানি শিশুদের চিরন্তন পলায়নের মৌলিক চিত্র তুলে ধরা হয়।
এর আগে, মিনাবের শিক্ষার্থীদের স্মরণে ইন্দোনেশিয়ার জনগণ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই শহীদদের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করেছিল; যেমন—আল-হাসানাহ শিক্ষা কমপ্লেক্সে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান এবং ‘গাড়িমুক্ত রবিবার’ পদযাত্রার পথে স্কুল ব্যাগে সজ্জিত সাংস্কৃতিক সামগ্রী বিতরণ।
