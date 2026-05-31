আবার শত্রুরা ভুল করলে আগের চেয়েও কঠোর জবাব দেবে ইরান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের সেনাবাহিনীর সমন্বয় বিষয়ক উপ-কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল হাবিবুল্লাহ সাইয়ারি বলেন, “শত্রুর জানা উচিত যে, দেশের ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে যেকোনো আগ্রাসনের জবাব আগের চেয়েও অধিক শক্তিশালীভাবে দেওয়া হবে।”
তিনি আরও বলেন, “আজ ইরানের ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের সেনাবাহিনী শত্রুর যেকোনো বৈরী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা ও অটল সংকল্প নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।”
সাইয়ারি জোর দিয়ে বলেন, দেশের সামরিক বাহিনী, বিশেষ করে সেনাবাহিনীর সব শাখা, আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সামরিক সরঞ্জামে সজ্জিত।
তার এ মন্তব্য এমন এক সময়ে এসেছে, যখন মার্কিন কর্মকর্তারাও স্বীকার করেছেন যে, সাম্প্রতিক মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলার পরও ইরান উল্লেখযোগ্য সামরিক সক্ষমতা ধরে রেখেছে।
গত মাসে সিবিএস নিউজের সঙ্গে কথা বলার সময় মার্কিন কর্মকর্তারা বলেন, কয়েক সপ্তাহব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পরও ইরানের সামরিক সক্ষমতা এখনো যথেষ্ট শক্তিশালী রয়েছে।
গোয়েন্দা মূল্যায়নের সঙ্গে পরিচিত ওই কর্মকর্তাদের মতে, হোয়াইট হাউস ও মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রকাশ্য বক্তব্যে ইরানের অবশিষ্ট সামরিক শক্তির প্রকৃত মাত্রা কম করে তুলে ধরা হয়ে থাকতে পারে।
