আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হিজবুল্লাহকে দোষারোপ এবং জায়নবাদী শাসনের অব্যাহত আগ্রাসনকে ন্যায্যতা দেওয়ার মার্কিন প্রচেষ্টার জবাবে লেবাননের সংসদ স্পিকার নাবিহ বেরি যুদ্ধবিরতিতে প্রতিরোধ বাহিনীর পূর্ণ আনুগত্য নিশ্চিত করার ব্যাপারে তার সক্ষমতার ওপর জোর দিয়েছেন।
এনবিএন-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ব্যারি বলেন: "আমি যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রতি প্রতিরোধ বাহিনীর পূর্ণ, ব্যাপক এবং অবিলম্বে আনুগত্যের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, কিন্তু প্রশ্ন হলো, স্থল, সমুদ্র ও আকাশপথে আগ্রাসন এবং সেইসাথে গ্রাম ও ঘরবাড়ি ধ্বংস করা বন্ধ করতে জায়নবাদী শাসনকে কে বাধ্য করবে?"
এই বিবৃতিগুলো এমন এক সময়ে দেওয়া হয়েছে যখন সাম্প্রতিক দিনগুলোতে কিছু মার্কিন কর্মকর্তা লেবাননে চলমান সংঘাতের জন্য হিজবুল্লাহকে দায়ী করার চেষ্টা করেছেন; এই দাবির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মহল এবং লেবাননের প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া এসেছে।
এই প্রশ্ন উত্থাপন করে লেবাননের সংসদের স্পিকার জায়নবাদী শাসনের অব্যাহত হামলা এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির বারবার লঙ্ঘনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জবাবদিহি করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন এবং লেবানন সীমান্তে উত্তেজনা অব্যাহত থাকার মূল কারণটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।
এই বিবৃতিগুলো এসেছে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউনের সাথে এক ফোনালাপে দেশটির চলমান সংঘাতের জন্য হিজবুল্লাহকে দায়ী করার পর।
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