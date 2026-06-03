গাদির: যেদিন ইসলামে প্রকৃত ক্ষমতার ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শিয়াদের দৃষ্টিতে গাদিরে খুম শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি ইসলামী শাসনের দর্শন এবং মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত।
জীবনের শেষ মাসগুলোতে, ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে, নবী মুহাম্মদ (সা.) মুসলিম সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার ও নেতৃত্বের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন, যাতে তাঁর মৃত্যুর পর উম্মাহর পথ অস্পষ্ট না থাকে।
গাদিরের ঘটনাটি দেখিয়েছিল যে, ইসলাম সমাজের ক্ষমতা ও শাসনের বিষয়ে উদাসীন নয় এবং ঐশ্বরিক নির্দেশনার ধারাবাহিকতার জন্য একটি সুস্পষ্ট ও যোগ্যতা-ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রদান করেছে।
এই মহান ঘটনায়, মুসলিম সম্প্রদায়কে বিভেদ, বিচ্যুতি এবং আধিপত্যের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.)-কে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক নিখুঁত আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল; তবে, এই উপস্থাপন কেবল একজন উত্তরাধিকারীর ঘোষণা ছিল না, বরং তা ছিল মুসলিম জাতির ভবিষ্যতের জন্য একটি পথনির্দেশিকা অঙ্কন এবং নবী (সা.)-এর মিশনের ধারাবাহিকতার নিশ্চয়তা।
গাদীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হলো নিপীড়নমূলক শক্তি এবং বলপ্রয়োগ ও চাপিয়ে দেওয়া শাসনের প্রত্যাখ্যান। ইসলামী চিন্তাধারায়, সরকার তখনই বৈধ যখন তা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, জনগণকে পথপ্রদর্শন এবং ঐশ্বরিক মূল্যবোধ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য পূরণ করে।
ইসলামে ক্ষমতা কোনো লক্ষ্য নয়, বরং মানবিক গুণাবলীর বাস্তবায়ন এবং সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম। এ কারণেই মহানবী (সা.) তাঁর উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজেকে কেবল একটি বাহ্যিক নিয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং তিনি আলী (আ.)-এর গুণাবলী ও বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মুসলিম সম্প্রদায়কে অবহিত করার চেষ্টা করেছিলেন, যাতে তাঁর নেতৃত্বের স্বীকৃতি জ্ঞান ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে হয়।
এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামী শাসনব্যবস্থা আধিপত্য ও বলপ্রয়োগের মডেল থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন এবং এটি জনগণের প্ররোচনা, সচেতনতা ও সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত।
মদিনার হুকুমাত প্রতিষ্ঠায় নবী (সা.)-এর আচরণও এই সত্যকে সমর্থন করে। মদিনায় হিজরতের পর, নবী জনগণের উষ্ণ অভ্যর্থনা ও সমর্থন নিয়ে প্রথম ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।
এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, ওহীর উপর ভিত্তি করে গঠিত একটি সরকারেরও কার্যকারিতা অর্জনের জন্য সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং জনসহযোগিতা প্রয়োজন। অতএব, গাদীরকে সেই সফল অভিজ্ঞতার একটি পূর্ণাঙ্গ সংযোগসূত্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেখানে আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত একজন যোগ্য ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ইসলামী সমাজের নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছিল।
ইসলামী দৃষ্টিতে, আইন ও সুসংহত ব্যবস্থাপনা ছাড়া মানব সমাজ তার মহৎ লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে পারে না। মানুষের মধ্যকার পার্থক্য ও ভিন্ন ভিন্ন রুচি থাকা সত্ত্বেও নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য তাদের একটি সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা প্রয়োজন।
কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সরকার শক্তি ও আধিপত্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং তা শাসক ও জনগণের মধ্যে একটি পারস্পরিক ও দায়িত্বশীল সম্পর্ক স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে, গাদির ছিল এই মৌলিক মানবিক চাহিদারই একটি প্রত্যুত্তর; এমন একটি প্রত্যুত্তর যা ক্ষমতাকে স্বৈরাচারের হাতিয়ার হওয়া থেকে বিরত রেখে তাকে সমাজসেবার পথে চালিত করতে চেয়েছিল।
গাদিরে আলী (আ.)-এর আবির্ভাব ছিল এমন এক ব্যক্তিত্বের আগমন, যিনি জ্ঞান, ন্যায়বিচার, ধার্মিকতা এবং দায়িত্ববোধের সর্বোচ্চ স্তরে অধিকারী ছিলেন।
গাদীর সমাজ পরিচালনায় দূরদর্শিতার গুরুত্বও তুলে ধরেছেন। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ছাড়া কোনো সমাজই সংকট ও সংঘাত থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না। ইসলামী সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মহানবী (সা.) তাঁর পরবর্তী জাতির ভাগ্যের প্রতি উদাসীন থাকতে পারেননি।
গাদীরে আলী (আ.)-এর বেলায়েত ঘোষণা ছিল এই দূরদর্শিতারই একটি বহিঃপ্রকাশ। ইমাম খুব ভালো করেই জানতেন যে, একজন ঐশ্বরিক নেতা ছাড়া সমাজ অভ্যন্তরীণ বিবাদ, সুযোগসন্ধানীদের প্রভাব এবং মূল পথ থেকে বিচ্যুতির শিকার হবে।
সুতরাং, ইসলামী সমাজের ঐক্য, স্থিতিশীলতা ও সুস্থতা বজায় রাখার জন্য গাদীরকে একটি দায়িত্বশীল পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।
আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.)-এর জীবন গাদীরের বার্তার সর্বোত্তম বাস্তব রূপায়ণ। তাঁর ইমামের শাসনকাল দেখিয়েছিল যে, ইসলামে ক্ষমতা নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ইমাম আলী (আ.) শাসনকার্য টিকিয়ে রাখার জন্য কখনো অবৈধ উপায় অবলম্বন করেননি এবং ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ধর্মীয় নীতি বিসর্জন দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।
এই বৈশিষ্ট্যটি তাঁর সরকারকে ইতিহাসে ন্যায় ও সততার প্রতীকে পরিণত করেছে। আলাভি মতানুসারে, সরকারের কোনো স্বাধীন মূল্য নেই, বরং এটি কেবল তখনই মূল্যবান যখন তা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং নিপীড়ন দূর করার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এই মনোভাবটি সেই একই চিন্তাধারার সম্প্রসারণ, যা নবী মুহাম্মদ (সা.) গাদীরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
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