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পুতিন: ইরান পারমাণবিক অস্ত্র বানানোর চেষ্টা করছে না

৭ জুন ২০২৬ - ০২:৪৮
News ID: 1823529
পুতিন: ইরান পারমাণবিক অস্ত্র বানানোর চেষ্টা করছে না

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের চেষ্টা করছে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার বলেছেন, মস্কো ইরানে সামরিক অভিযান বন্ধ করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে এবং তিনি মনে করেন এই সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক ছিল ও এটি স্থায়ী শান্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

পুতিন বলেন, ইরানের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের উসকানি তিনি দেখছেন না। তিনি আরও বলেন, “আমরা ইরানের সমৃদ্ধকৃত ইউরেনিয়াম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছি।”

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, আমরা ইরান-সম্পর্কিত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি এবং আঞ্চলিক পক্ষগুলোর মধ্যে উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করছি।পুতিন বলেন, আমরা বিশ্বাস করি না যে, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের চেষ্টা করছে, তবে এ বিষয়ে ইসরায়েলের কিছু উদ্বেগ রয়েছে।

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