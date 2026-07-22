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তানজানীয় আলেম:

ইরানের শহীদ নেতার শেষকৃত্য বিশ্বকে যে পাঁচটি শিক্ষা দিয়েছে

২২ জুলাই ২০২৬ - ১১:৫৮
News ID: 1843545
ইরানের শহীদ নেতার শেষকৃত্য বিশ্বকে যে পাঁচটি শিক্ষা দিয়েছে

শেখ হামিদ জালালেহ বলেছেন: শহীদ আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর জানাজা ও শেষকৃত্য কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না; বরং এটি ছিল এক গভীর শিক্ষণীয় বিষয়, যা দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে ঐক্য, ন্যায়বিচার, দেশপ্রেম এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তির ওপর একটি সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

তানজানিয়ার শিয়া সম্প্রদায়ের (TIC) নেতা হুজাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন শেখ হামিদ জালালেহ মুকিনদেঙ্গে গতকাল রুফিজি জেলায় এক কর্মসফরের অংশ হিসেবে পওয়ানি অঞ্চলের ইকুইরিরি এলাকায় অবস্থিত ‘হজরত যাহরা (সা.আ.) হুসাইনিয়া’-য় আয়োজিত এক শহীদ নেতার স্মরণসভায় যোগ দেন এবং ভাষণ প্রদান করেন।

 তিনি আরও বলেন: "প্রত্যেক বিশ্বাসীর উচিত এই ঘটনার অন্তর্নিহিত বার্তাগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা এবং সেগুলোকে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে ধারণ করা।"

প্রথম শিক্ষা: শিয়া ঐক্যের গুরুত্ব হুজাতুল ইসলাম শেখ হামিদ জালালেহ উল্লেখ করেছেন যে, এই অনুষ্ঠানের প্রথম শিক্ষাটি হলো শিয়াদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় করার আবশ্যকতা।

দ্বিতীয় শিক্ষা: সাম্প্রদায়িক বিভেদ-উর্ধ্বে মুসলিম ঐক্য দ্বিতীয় শিক্ষাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, এই ঘটনাটি প্রমাণ করেছে যে সাম্প্রদায়িক মতপার্থক্য সত্ত্বেও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে।

তিনি আরও বলেন, মুসলমানদের মধ্যে যে বন্ধন বিদ্যমান, তা তাদের বিভাজনকারী বিষয়গুলোর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী; তাই ঈমান সুদৃঢ় করতে, শান্তি বজায় রাখতে এবং সমাজের অগ্রগতির লক্ষ্যে সকলের উচিত পারস্পরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা।

তৃতীয় শিক্ষা: মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সংহতি হোজাতুল ইসলাম শেখ হামিদ জালালেহ উল্লেখ করেন যে, তৃতীয় পাঠটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর বিষয়গুলোতে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সহযোগিতার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে।

চতুর্থ শিক্ষা: দেশপ্রেম ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা এখানে দেশপ্রেমের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি বিশ্বাসীদের আহ্বান জানিয়েছেন তানজানিয়াকে সর্বান্তকরণে ভালোবাসতে, সততার সাথে দেশের সেবা করতে এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে; কারণ দেশের শান্তি, ঐক্য ও অগ্রগতি রক্ষা করা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব—যেহেতু যেকোনো দেশের উন্নয়ন তার জনগণের প্রচেষ্টা ও অংশগ্রহণের ওপরই নির্ভর করে।

পঞ্চম শিক্ষা: নিবেদিতপ্রাণ ও নীতিবান কর্মকর্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্নেহ পঞ্চম পাঠের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যেসকল কর্মকর্তা ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে দেশ ও জনগণের সেবা করেন, সমাজের উচিত তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমর্থন জানানো।

তিনি আরও বলেন যে, এ ধরনের কর্মকর্তারা প্রশংসা ও দোয়ার যোগ্য; যাতে তাঁরা ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখা, নৈতিক মূল্যবোধ সুদৃঢ় করা এবং কার্যকরভাবে জনসেবা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অবিচল থাকতে পারেন।

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