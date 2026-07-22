শহীদ নেতা সাইয়্যেদ আলী হোসেইনী খামেনেয়ী (রহ.)-এর শেষ ভাষণ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মহান আয়াতুল্লাহ শহীদ সাইয়্যেদ আলী হোসেইনী খামেনেয়ী তাঁর শেষ ভাষণে বলেছিলেন: ইরানি জাতি তাদের ইসলামি ও শিয়া শিক্ষা সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত; তারা জানে তাদের কী করতে হবে।
ইমাম হুসাইন (আ.) ঘোষণা করেছিলেন: "আমার মতো ব্যক্তি ইয়াজিদের মতো কারো কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে পারে না।"
কার্যত ইরানি জাতিও আজ বলছে: আমাদের মতো একটি জাতি—যার রয়েছে এমন সংস্কৃতি, ইতিহাস ও মহান সব শিক্ষা—তারা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় থাকা বর্তমানের দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের মতো নেতাদের কাছে আনুগত্যের শপথ নেবে না।
শহীদ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী রহ. /২৮ বাহমান, ১৪০৪- ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
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