আমেরিকা ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানকে সমর্থন করা একটি ধর্মীয় ও ইসলামী আবশ্যকতা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মিশরের বিশিষ্ট সুন্নি আলেম এবং দেশটির ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন মুখপাত্র শেখ সালামা আব্দুল কাওয়ি এক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিতে মার্কিন ও ইসরায়েলি চাপ এবং আক্রমণের বিরুদ্ধে ইরানকে সমর্থন করাকে "একটি ধর্মীয় ও ইসলামী প্রয়োজনীয়তা" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি আরোও বলেছেন: "আমরা ইরানকে পছন্দ করি বা না করি, এই দেশটি একটি মুসলিম দেশ যা অমুসলিম দেশগুলোর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে এবং একজন মুসলিম কখনো আরেকজন মুসলিমের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না।"
ইসলামিক অ্যানালাইসিস নিউজ সেন্টারের মতে, শেখ সালামা আব্দুল কাওয়ি, একজন মিশরীয় সুন্নি আলেম যিনি মোহাম্মদ মুরসির রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন (২০১২-২০১৩) মিশরীয় ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের সরকারি মুখপাত্র ও উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি তার ব্যক্তিগত ইউটিউব চ্যানেলে পোস্ট করা একটি ভাষণে জোর দিয়ে বলেছেন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের চাপ এবং আক্রমণের বিরুদ্ধে ইরানকে সমর্থন করা কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব নয়, বরং এটি একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বাধ্যবাধকতা।
“পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোতে আপনার ভাইদের বিরুদ্ধে আপনি কেন ইরানের পক্ষ নিয়েছেন?”—এই প্রশ্নের জবাবে আব্দুল কাওয়ি বলেন: এই প্রশ্নটি মৌলিকভাবে ভুল, কারণ বর্তমান সংঘাতটি ইরান এবং পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে নয়।
সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ উপসাগরীয় দেশগুলোর প্রতি তার কোনো বিদ্বেষ নেই বলে জোর দিয়ে মিশরীয় পণ্ডিত বলেন, "তার অবস্থান দৃঢ় ধর্মীয় নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, কোনো রাজনৈতিক প্রবণতা বা গোষ্ঠীগত বিভেদের ওপর নয়।"
তিনি আরও বলেন, "যদি আমেরিকা সৌদি আরব বা সংযুক্ত আরব আমিরাতকে আক্রমণ করে, তবে নিঃসন্দেহে এই দেশগুলোর পাশে দাঁড়াবে, কারণ ইসলামী আইনশাস্ত্র অনুসারে, আক্রান্ত পক্ষের বৈধ আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে।"
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