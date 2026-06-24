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আশুরার দিনে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শেষ সৈনিকের শাহাদাত

২৪ জুন ২০২৬ - ০৯:২৪
News ID: 1830964
আশুরার দিনে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শেষ সৈনিকের শাহাদাত

তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানি চাওয়ার কাহিনী/এক শিশুর শাহাদাত এবং আকাশে নিক্ষিপ্ত রক্ত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আশুরার দিনের এই হৃদয়বিদারক মুহূর্ত:

بسم الله الرحمن الرحیم
 *اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ (اَبَداً) ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ  اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ.*

"আশুরার দিনে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শেষ সৈনিকের শাহাদাত"-যখন হযরত আবা আবদিল্লাহিল-হুসাইন (আ.)-এর সাহাবীগণ একের পর এক শহীদ হলেন এবং ইমাম (আ.) সাহায্যকারী বা সহায়কহীন হয়ে পড়লেন; হাবিব বা মুসলিম, যুহাইর বা বারির কিংবা বাকি সাহাবীগণ কেউই রইলেন না; যখন আলি আকবর, কাসিম ও আব্বাস আলমদারের রক্তাক্ত ও ছিন্ন হওয়া দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং বনি হাশিমের সকল যুবক শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন; জান্নাতের যুবকদের নেতা ও মাওলা এক অদ্ভুত, নিঃসঙ্গ ও অসহায় কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হলো এবং তিনি বললেন:

هل من ناصر ینصرنی؟

কেউ কি আছো আমাকে সাহায্য করবে?

هَلْ مِنْ ذابٍّ يَذُبُّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللّهِ؟

এমন কেউ কি আছে যে আল্লাহর রাসূলের হারেম রক্ষা করবে?

যখন তাঁবুর নারী ও মেয়েরা ইমাম (আ.)-এর আওয়াজ এবং সাহায্যের ডাক শুনল, তখন তারা কাঁদতে ও বিলাপ করতে লাগল, হারেমে মাজারে উপস্থিত সকলের আর্তনাদ ও বিলাপের শব্দ শোনা যাচ্ছিল;

হঠাৎ, তাঁর ছয় মাস বয়সী সৈনিকটি দোলনা থেকে মাটিতে পড়ল; তার মানে, বাবা, তুমি একা নও, তোমার এখনও এমন একজন সৈনিক আছে যে তোমার প্রতিরক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করবে;

এসো, বাবা, তোমার ছোট্ট আলী আসগারকে মাঠে নিয়ে যাও,

বাবা, তোমার সাহায্যের আর্তনাদে উৎসর্গ করব, তোমার একাকীত্বে নিজেকে উৎসর্গ করব

আলি আসগার তৃষ্ণা ও অধৈর্যের অজুহাত দেখিয়ে ইমামের কাছ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন; যাতে তাঁর মা অনুমতি দেন এবং বাবাও সন্তুষ্ট হন।

ইমাম (আ.) শুকনো ঠোঁট, ধূলিময় মুখ এবং ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত শরীর নিয়ে তাঁবুগুলোর কাছে এসে বললেন:

আমার ছোট শিশু আলী আসগরকে নিয়ে আসো, যাতে আমি তাকে বিদায় জানাতে পারি। তার মা, উম্মে রুবাব, একরাশ আশা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে তাঁর শিশুপুত্রকে আবা আবদিল্লাহিল-হুসাইন (আ.)-এর কাছে অর্পণ করেছিলেন।

ইমাম তাঁর তৃষ্ণার্ত পুত্রকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন। উম্মে কুলসুম ইমামকে বললেন: "ভাইজান; আলি আসগর তৃষ্ণার্ত এবং অনেকক্ষণ ধরে পানি পায়নি; এই লোকদের (শত্রুদের) কাছে ওর জন্য পানি চান।"

ইমাম তাঁর ছয় মাস বয়সী শিশুটিকে কোলে তুলে ইয়াজিদের সেনাবাহিনীর সামনে নিয়ে এলেন এবং সেই কাপুরুষ লোকদের দিকে ফিরে বললেন:

«يا قَوْمِ قَدْ قَتَلْتُمْ أَخي وَ أَوْلادي وَ أَنْصارِي وَ ما بَقِي غَيْرُ هذَا الطِّفْلِ، وَ هُوَ يَتَلَظّى عَطَشَاً مِنْ غَيْرِ ذَنْب اَتاهُ إِلَيْكُمْ، فَاسْقُوهُ شَرْبَةً مِنَ الْماءِ»؛

হে জনগণ! তোমরা আমার ভাইদের, আমার সন্তানদের ও আমার সঙ্গীদের হত্যা করেছ এবং এই শিশুটি ছাড়া আর কোন সৈনিক অবশিষ্ট নেই। সে নিষ্পাপ ও তৃষ্ণার্ত, তাকে একটু পানি দাও।

«يا قَوْمِ، إِنْ لَمْ تَرْحَمُوني فَارْحَمُوا هذَا الطِّفْلَ»؛

হে লোকসকল, যদি তোমরা আমার প্রতি দয়া না করো, তবে এই শিশুটির প্রতি দয়া করো।

এই সময় অভিশপ্ত উমর সাদ বলল: হারমালা, তুমি হুসাইনের উত্তর দিচ্ছ না কেন? হারমালা বলল: আমির, আপনি কি পিতা, নাকি পুত্রের কথা বলছেন? উমর সাদ বলল: তুমি কি শিশুটির গলা দেখতে পাচ্ছ না?

এই সময় সে তাঁর ধনুকে একটি তিন ফলাযুক্ত তীর লাগিয়ে আলী আসগারের দিকে নিক্ষেপ করল; তীরটি আলীর সরু গলায় বিদ্ধ হলো এবং তাঁর কোমল গলা কান থেকে কান পর্যন্ত কেটে গেল, আর রক্ত ​​ঝরতে লাগল;

ইমাম (আ.) তাঁর অশ্রুসজল সন্তানের ছিন্ন হওয়া কণ্ঠনালীর নিচে হাত রাখলেন এবং ছয় মাস বয়সী শহীদ শিশুটির রক্ত ​​আকাশের দিকে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন:

«اَللّهُمَّ إِنْ حَبَسْتَ عَنَّا النَّصْرَ فَاجْعَلْ ذلِكَ لِما هُوَ خَيْرٌ لَنا»؛

(হে আল্লাহ! যদি আমরা এই দুনিয়ায় এই জাতির উপর (বাহ্যিকভাবে) বিজয় লাভ করতে না পারি, তবে আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করুন।)

অতঃপর তিনি নিজেকে এভাবে সান্ত্বনা দিলেন: হে আত্মা, এই সকল বিপদের মুখে ধৈর্য ধরো; হে আল্লাহ! এই নশ্বর জগতে আমাদের উপর যে সকল বিপদ নেমে এসেছে, তুমি তার সাক্ষী, সুতরাং কিয়ামতের দিনে একে আমাদের জন্য রক্ষা করো। 

ইমাম শিশুটির রক্তাক্ত ও ছোট্ট দেহটি তাঁর চাদরের নিচে নিলেন এবং তাঁবুগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন; হে আল্লাহ, এখন সে তার অপেক্ষাকারী মা রুবাবকে কী বলব? হে আল্লাহ, সে তার ফুফু বিবি সাইয়্যিদা যায়নাব এবং সাইয়্যিদা উম্মে কুলসুমকে কী বলব, যারা আলী আসগরের জন্য অপেক্ষা করছেন?

হে আল্লাহ, সে তার চিন্তিত বোন সাকিনা খাতুন এবং রুকাইয়া খানুমকে কীভাবে বলবে যে তারা তোমার ভাইকে পানি দেয়নি, পানির পরিবর্তে তীর মেরেছে!

হামিদরেযা রেযায়ী ওর্গানী

পবিত্র কোম নগরী 

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