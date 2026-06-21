ইস্তাম্বুলে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পবিত্র মাজারের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): যায়নাবিয়্যাহ ইসলামিক কেন্দ্র (জেডএইচজিএম) কর্তৃক আয়োজিত এবং ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শত শত অনুরাগীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি পবিত্র কোরআন থেকে আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়।
পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর, তুরস্কের জাফরি আলেম সংঘের (সিএবিআইআর) সর্বোচ্চ পরিষদের সভাপতি হুজ্জাতুল ইসলাম সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেইনির ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি চলতে থাকে। তাঁর ভাষণে তিনি এই দিনটির গুরুত্ব ও মর্যাদা তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায়, আহলে বাইত (আ.)-এর অনুরাগীরা শোকগীতি গেয়ে ও বুকে আঘাত করে শোক প্রকাশ করেন এবং অনুষ্ঠানের পরিবেশ অশ্রু ও বিষাদে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এরপর দোয়া পাঠ এবং ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর পবিত্র মাজারের কালো পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি পুনরায় শুরু হয়।
ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানটি "লাব্বাইক ইয়া হুসাইন" স্লোগান উচ্চারণের পর সমাপ্ত হয়।
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