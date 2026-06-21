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ইস্তাম্বুলে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পবিত্র মাজারের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

২১ জুন ২০২৬ - ০৮:২১
News ID: 1829735
ইস্তাম্বুলে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পবিত্র মাজারের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.)-এর বিপুল সংখ্যক অনুরাগীর উপস্থিতিতে এক আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইস্তাম্বুলের যায়নাবিয়্যাহ মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উপরে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পবিত্র মাজারের কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): যায়নাবিয়্যাহ ইসলামিক কেন্দ্র (জেডএইচজিএম) কর্তৃক আয়োজিত এবং ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শত শত অনুরাগীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি পবিত্র কোরআন থেকে আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর, তুরস্কের জাফরি ​​আলেম সংঘের (সিএবিআইআর) সর্বোচ্চ পরিষদের সভাপতি হুজ্জাতুল ইসলাম সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেইনির ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি চলতে থাকে। তাঁর ভাষণে তিনি এই দিনটির গুরুত্ব ও মর্যাদা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায়, আহলে বাইত (আ.)-এর অনুরাগীরা শোকগীতি গেয়ে ও বুকে আঘাত করে শোক প্রকাশ করেন এবং অনুষ্ঠানের পরিবেশ অশ্রু ও বিষাদে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এরপর দোয়া পাঠ এবং ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর পবিত্র মাজারের কালো পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি পুনরায় শুরু হয়।

ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানটি "লাব্বাইক ইয়া হুসাইন" স্লোগান উচ্চারণের পর সমাপ্ত হয়।

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