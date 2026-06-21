নাইজেরিয়ার ইসলামী আন্দোলনের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো "মুক্তি ও সমাজের সেবা"।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার ইসলামিক মুভমেন্টের নেতা শেখ ইব্রাহিম জাকজাকি জোর দিয়ে বলেছেন যে, এই আন্দোলনের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে “জনগণকে রক্ষা ও সেবা করার” উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়।
আবুজায় তার বাসভবনে অনুষ্ঠিত ইসলামিক মেডিকেল সোসাইটির (আইএসএমএ) ২৮তম সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে শেখ জাকজাকি এই মন্তব্য করেন। ইসলামিক মেডিকেল সোসাইটির কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে তিনি এই পদক্ষেপগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মানবজীবন রক্ষার লক্ষ্যে পরিচালিত বলে বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা ও সামাজিক সেবাগুলো জনগণকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
শেখ জাকজাকি জোর দিয়ে বলেন যে, এই কার্যক্রমগুলো আন্দোলনের সদিচ্ছা এবং সমাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ, যা তার মতে, বিরোধীরা আন্দোলন সম্পর্কে যে চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত।
তার বক্তৃতার অন্য অংশে, তিনি সমাজে মাদকের ব্যবহার বিস্তার এবং এর নেতিবাচক পরিণতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সতর্ক করে বলেন যে, শত্রুরা তরুণদের শিক্ষা ধ্বংস করতে এবং তাদের বিপথে চালিত করতে মাদককে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।
শেখ জাকজাকি মানুষের সাহায্যার্থে সেবা ও সামাজিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন এবং এই ধরনের কর্মসূচিগুলোকে সমর্থন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে বলেন: “আন্তরিকতার সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমাজের সেবা অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে।”
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