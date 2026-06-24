আশুরা হলো বিদ্রোহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ঐক্যের প্রতীক।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাহরাইনের শিয়াদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা শেখ ঈসা কাসিম বলেছেন: ইমাম হুসাইন (আ.)-এর বার্তার সারমর্ম হলো আল্লাহর বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ এবং ঐশ্বরিক মূল্যবোধ ও নীতির সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করা।
আশুরা আন্দোলনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন: কারবালার ঘটনাটি সততা, আন্তরিকতা, সম্মান, দৃঢ়তা এবং সত্যের অবস্থানে অবিচল থাকার মতো ধারণাগুলোর একটি প্রকাশ, এবং জিহাদ, শান্তি, অভিভাবকত্ব গ্রহণ ও নির্দোষিতার পথ অবশ্যই এই শিক্ষা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতেই গঠিত হতে হবে।
শেখ কাসেম বিশ্বাসীদের মধ্যে সংহতি ও সহানুভূতি জোরদার করার এবং আচরণ ও অবস্থানে আন্তরিকতার চেতনাকে আরও গভীর করার প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দিয়েছেন এবং ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর উত্থানের চিরস্থায়ী শিক্ষা ও মূল্যবোধ থেকে উপকৃত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
এই বিবৃতিগুলো এমন এক সময়ে এসেছে যখন বাহরাইনে আশুরার আচার-অনুষ্ঠান আয়োজন ও পুনরুজ্জীবনের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ ও পদক্ষেপ নিয়ে সমালোচনা চলছে এবং কেউ কেউ এই পদক্ষেপগুলোকে এই উৎসবের সাথে সম্পর্কিত ধর্মীয় অভিব্যক্তি সীমিত করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করছেন।
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