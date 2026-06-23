বেন-গুইর: ট্রাম্পের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমরা দক্ষিণ লেবানন দখল করে রাখব।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করার একটি চুক্তি ঘোষণার পরেও, দখলদার সরকার দক্ষিণ লেবানন দখল করে রাখার ব্যাপারে জোর দিয়ে চলেছে এবং দক্ষিণ লেবাননের বিভিন্ন এলাকায় ইসরায়েলি সরকারের হামলা অব্যাহত রয়েছে।
ইসরায়েলি ২৪ টিভি চ্যানেল, নেসেটের (ইসরায়েলি সংসদ) সদস্যদের উদ্ধৃতি দিয়ে ঘোষণা করেছে যে, লেবানন থেকে ইরানের বিষয়টিকে আলাদা করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।
ইসরায়েলি কান চ্যানেলও ঘোষণা করেছে যে, ইরানের সঙ্গে একটি চুক্তির জন্য ট্রাম্পের গতিকে দমন করতে নেতানিয়াহু ব্যর্থ হয়েছেন। তবে, কিছু গণমাধ্যম কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, ইসরায়েলি সরকার লেবাননের ওপর হামলা অব্যাহত রেখে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে হওয়া চুক্তির বাস্তবায়নকে বানচাল করার চেষ্টা করছে।
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