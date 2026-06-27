ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে আমরা তেহরানের সঙ্গে একযোগে কাজ করব

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার আলিমভ বলেছেন, ইরানের ওপর একতরফা নিষেধাজ্ঞার যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা চলছে।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, জাতিসংঘ সনদ রক্ষার জন্য গঠিত বন্ধু গোষ্ঠীর কাঠামোর মধ্যে থেকে এই নিষেধাজ্ঞাগুলো তুলে নিতে মস্কো ও তেহরান একযোগে কাজ করবে। তিনি বলেন, ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা পর্যায়ক্রমে ও ধাপে ধাপে তুলে নেওয়ার একটি ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
আলিমভ জোর দিয়ে বলেন: "যদি যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে এই চুক্তিগুলো বাস্তবায়িত হয়, তবে কার্যত এর অর্থ হবে জাতিসংঘ সনদ রক্ষার জন্য গঠিত বন্ধু গোষ্ঠীর দাবিগুলো বাস্তবায়ন করা।"
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েল-মার্কিন চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের অবসানের জন্য সমঝোতা স্মারকের খসড়াটি বৃহস্পতিবার ভোররাতে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের অনুপস্থিতিতে ডিজিটালভাবে স্বাক্ষরিত হয়।
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