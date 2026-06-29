ইরাক ও ইরান দু’জাতির সহানুভূতি ও ভালোবাসার কেন্দ্র কারবালা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এক্স চ্যানেলে দেওয়া এক বার্তায় লিখেছেন, বাগদাদে একটি ব্যস্ত দিন কাটানোর পর, আমরা এখন পবিত্র কারবালা নগরীতে পৌঁছেছি, যা বিশ্বের স্বাধীন মানুষের নেতা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মাজার; এই সেই ব্যক্তি যাঁর মানবজাতির বিবেকের প্রতি দেওয়া বার্তা চিরকাল প্রতিধ্বনিত হবে, ‘যদি তোমাদের কোনো ধর্ম না থাকে এবং পুনরুত্থানকে ভয় না পাও, অন্তত নিজেদের দুনিয়ায় স্বাধীন হও।’
তিনি আরও বলেন, কারবালা হলো ইরাক ও ইরান-এই দুই জাতির মধ্যে সহানুভূতি ও ভালোবাসার কেন্দ্র।
আলেম ও গোত্রীয় শেখ থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মর্যাদা অতুলনীয়। বিপ্লবের এই শহীদ নেতার পবিত্র দেহকে জিয়ারতের মাধ্যমে তারা কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার এক মহিমান্বিত দৃশ্যের অবতারণা করে; এমন দৃশ্য যা দুই জাতির মধ্যকার গভীর সহানুভূতিকে ফুটিয়ে তুলবে এবং তাদের মধ্যে আনুগত্য ও ভ্রাতৃত্বের সর্বোচ্চ প্রকাশকে চিরস্থায়ী করবে।
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