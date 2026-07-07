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কয়েকটি হৃদয়বিদারক ছবি

৭ জুলাই ২০২৬ - ০৮:৫০
News ID: 1836742
কয়েকটি হৃদয়বিদারক ছবি

জাতির সর্বোচ্চ নেতার বিদায়জাত্রা ও সমাধীর প্রস্তুতি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):জাতির সর্বোচ্চ নেতার বিদায়জাত্রা ও সমাধীর প্রস্তুতি।

কয়েকটি হৃদয়বিদারক ছবি

কারবালায় প্রথম আরবাইন যিয়ারতকারীকে স্বাগত 

কারবালা গভর্নরেট 'সাইয়িদুনা আল-কায়েদ' (আমাদের নেতা) ইমাম খামেনেয়ী আগমনকে—যিনি এ বছরের প্রথম আরবাইন তীর্থযাত্রী হিসেবে সেখানে এসেছেন—সম্মান জানাতে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে একটি দৃষ্টিনন্দন বিলবোর্ড স্থাপন করেছে।

কয়েকটি হৃদয়বিদারক ছবি

নাজাফ বিমানবন্দর বিপ্লবের শহীদ নেতাকে লাল গালিচা দিয়ে বরণ করে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
কয়েকটি হৃদয়বিদারক ছবি

পবিত্র রাযাভি মাজারে বিপ্লবের শহীদ নেতার শোক-ব্যানার স্থাপন।

বিপ্লবের শহীদ নেতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের সাথে সঙ্গতি রেখে, ইমাম রেযা (আ.)-এর পবিত্র মাজারের ‘ইনকিলাব চত্বরে’ এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে। মাশহাদ শহীদ নেতার অপেক্ষায়...

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