কয়েকটি হৃদয়বিদারক ছবি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):জাতির সর্বোচ্চ নেতার বিদায়জাত্রা ও সমাধীর প্রস্তুতি।
কারবালা গভর্নরেট 'সাইয়িদুনা আল-কায়েদ' (আমাদের নেতা) ইমাম খামেনেয়ী আগমনকে—যিনি এ বছরের প্রথম আরবাইন তীর্থযাত্রী হিসেবে সেখানে এসেছেন—সম্মান জানাতে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে একটি দৃষ্টিনন্দন বিলবোর্ড স্থাপন করেছে।
বিপ্লবের শহীদ নেতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের সাথে সঙ্গতি রেখে, ইমাম রেযা (আ.)-এর পবিত্র মাজারের ‘ইনকিলাব চত্বরে’ এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে। মাশহাদ শহীদ নেতার অপেক্ষায়...
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