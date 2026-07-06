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ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস:

শোকের আবহে একাকার হয়ে গেল ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ; আধুনিক ইতিহাসের বৃহত্তম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মিছিলে অংশ নিলেন লাখ লাখ ইরানি।

৬ জুলাই ২০২৬ - ২১:০৬
News ID: 1836655
শোকের আবহে একাকার হয়ে গেল ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ; আধুনিক ইতিহাসের বৃহত্তম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মিছিলে অংশ নিলেন লাখ লাখ ইরানি।

তেহরান থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ব্রিটিশ সংবাদপত্র *ফিন্যান্সিয়াল টাইমস* লিখেছে যে, সোমবার ইরানের শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর জানাজায় লাখ লাখ ইরানি অংশ নিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অন্যান্য অনেক পশ্চিমা গণমাধ্যমের মতোই ব্রিটিশ সংবাদপত্র ‘ফিন্যান্সিয়াল টাইমস’ ইরানের প্রয়াত নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ শেষকৃত্য শোভাযাত্রা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছে; একটি প্রতিবেদনে তারা তেহরানে অনুষ্ঠিত আজকের এই আয়োজনকে ইরানি নেতৃত্বের প্রতি জনসমর্থনের অন্যতম বৃহত্তম প্রদর্শনী হিসেবে অভিহিত করেছে।

এই ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশকালে একটি ব্রিটিশ সংবাদপত্র লিখেছে যে, সোমবার ইরানের শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেইর জানাজা ও শেষকৃত্য মিছিলে লাখ লাখ ইরানি নাগরিক অংশ নিয়েছেন—যা ইরানের সমসাময়িক ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম জনসমাগম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শোকাহত ইরানিদের এই বিপুল উপস্থিতির কারণে তেহরানে অনুষ্ঠিত আজকের এই শেষকৃত্য অনুষ্ঠানটি আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম আয়োজনে পরিণত হয়েছে।

'উম্মাহর নেতা'-র বিদায়ানুষ্ঠানে সমবেত ইরানি শোকাতুর মানুষের মনোভাব বর্ণনা করতে গিয়ে *ফিন্যান্সিয়াল টাইমস* জানিয়েছে যে, শহীদ নেতা ও তাঁর পরিবারের মরদেহ বহনকারী গাড়িটিকে ঘিরে থাকা অনেককেই কাঁদতে বা বুক চাপড়াতে দেখা গেছে; জনসমাগম এতটাই বিপুল ছিল যে, মানুষের ভিড়ের চাপে গাড়িটির চলার পথ বেশ কয়েকবার রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

অন্যান্য অনেক গণমাধ্যমের মতো এই সংবাদমাধ্যমটিও শোকমিছিলে অংশগ্রহণকারীদের হাতে থাকা লাল পতাকার বিষয়টি উল্লেখ করেছে; তারা জানিয়েছে যে, ভিড়ের মধ্যে থাকা লাল রঙের ধর্মীয় পতাকাগুলো প্রতিশোধের আহ্বানের প্রতীক ছিল।

ইমাম হোসেইন চত্বরে শোকমিছিলে অংশগ্রহণকারীরা প্রতীকী হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি কুশপুত্তলিকা ফাঁসিতে ঝোলায়।

শোকমিছিল নিয়ে ওই সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অংশগ্রহণকারীরা মাথার ওপর একটি দীর্ঘ লাল ব্যানার বহন করছিল, যাতে ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় লেখা ছিল—"আমরা ট্রাম্পকে হত্যা করব"। এ সময় কেউ কেউ "আমেরিকার মৃত্যু হোক" এবং "ইসরায়েলের মৃত্যু হোক" বলে স্লোগান দেয়।

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